Švajčiari odmietli v referende prvú dôchodkovú reformu po 20 rokoch

Bern 24. septembra (TASR) - Švajčiari dnes v referende odmietli prvú reformu dôchodkového systému po dvoch desaťročiach.Väčšina kantónov povedala Nie pre čiastkové financovanie dôchodkov cestou zvýšenia dane z pridanej hodnoty, vyplýva z výsledkov plebiscitu.Na dôchodkovú reformu by Švajčiari boli prikývli iba v prípade, ak by najmenej polovica kantónov bola súhlasila so zvýšením DPH.Výsledky znamenajú aj odmietnutie iných opatrení na zabezpečenie príjmov v starobe, a to ešte pred sčítaním všetkých odovzdaných hlasov.Trendy naznačuje podľa švajčiarskej verejnoprávnej televízie s odvolaním sa na inštitút gfs z Bernu, že odmietavý postoj zaujalo okolo 53 percent oprávnených voličov.Reforma predpokladala napríklad zvýšenie hranice na odchod do dôchodku pre ženy na 65 rokov, teda na úroveň mužov. Vláda chcela však zvýšiť aj DPH a odvody zamestnancov.Napriek tomu, že najsilnejšia politická strana krajiny konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP) reformu odmietla podobne ako liberáli z FDP, ktorí sú tretím najsilnejším politickým subjektom krajiny Helvétov, parlament ju na jar tesnou väčšinou hlasov schválil.