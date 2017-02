Švédsku hudobnú cenu Polar získali Sting a Wayne Shorter

Sting, archívna snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Sting, archívna snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Štokholm 7. februára (TASR) - Americký jazzový saxofonista Wayne Shorter a britský spevák Sting sa dnes stali laureátmi tohtoročnej švédskej hudobnej ceny Polar Music Prize.Ocenenie im na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční 15. júna v Štokholmskej koncertnej sieni, odovzdá švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv. Jeho súčasťou je aj finančná odmena v hodnote jedného milióna švédskych korún (105.000 eur) pre každého z laureátov.Sting (65), občianskym menom Gordon Sumner, bol v rokoch 1977-84 frontmanom hudobnej skupiny The Police, následne sa vydal na sólovú dráhu. Medzi jeho najväčšie hity patria skladby ako Every Breath You Take, Roxanne či Englishman in New York."Ako skladateľ kombinoval Sting klasický pop s hudobným majstrovstvom a otvorenosťou voči všetkým žánrom a zvukom z celého sveta," uviedla porota udeľujúca ocenenia v zdôvodnení výberu víťaza. Dodala, že Sting svoju pozíciu často využíval na presadzovanie ľudskoprávnych otázok.Wayne Shorter (83) vo svojej tvorbe spolupracoval s legendárnymi jazzovými hudobníkmi ako Miles Davies či Art Blakey a v 70. rokoch spoluzaložil jazzrockovú kapelu Weather Report. Tú opustil v roku 1986 a vydal sa na sólovú dráhu.Porota ocenila, že vo svojej tvorbe "neustále hľadal neprebádané chodníčky", pričom napísal "mnohé z najtrvácnejších skladieb v histórii jazzu".Polar Music Prize je najvýznamnejším hudobným ocenením vo Švédsku. Zvyčajne sa udeľuje jednej skupine či jednotlivcovi v oblasti súčasnej hudby a ďalšej z oblasti klasiky.Cena sa udeľuje od roku 1992. Založil ju bývalý manažér švédskej popovej skupiny ABBA Stig Anderson. Jej predošlými laureátmi sú napríklad hudobníci ako Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon či skupiny Led Zeppelin a Pink Floyd.