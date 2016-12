SVETOVÉ KURIOZITY: Neuveríte, čoho všetkého sú ľudia schopní

Teraz.sk prináša prehľad kurióznych udalostí, ktoré sa udiali v roku 2016, ilustračná kombosnímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Svet 24. decembra (TASR) - TASR vydáva výberovú chronológiu kuriozít a zaujímavostí zo sveta v roku 2016. Toto sú kuriozity tretieho štvrťroku 2016.- Americká rhythm-and-bluesová speváčka Ciara (30), laureátka Grammy, a 27-ročný rozohrávač amerického futbalu pôsobiaci v tíme Seattle Seahawks Russell Wilson sa zosobášili.- Maria Grazia Chiuriová (52) z Talianska sa ako prvá žena vôbec stala hlavnou návrhárkou prestížnej módnej značky Dior.- Svetoznáma talianska herečka Sophia Lorenová sa stala čestnou občiankou mesta Neapol. "Sophia Lorenová je telo, srdce a hlava Neapola. Pre nás je to historický deň," povedal na slávnostnej ceremónii na nádvorí hradu Castel Nuovo neapolský starosta Luigi de Magistris.- Rodina Davida Camerona opustila rezidenciu britského premiéra na Downing Street 10 v centre Londýna, kocúra Larryho tam nechali, aby privítal Cameronovu nástupkyňu Theresu Mayovú. Kocúr Larry, ktorého úrad vlády pozná ako "hlavného chytača myší", žije v rezidencii britského premiéra už vyše päť rokov a je podľa jeho oficiálneho životopisu prvým nositeľom uvedeného titulu.- Celkovo 1,65 milióna Kč (vyše 61.000 eur) požadujú poisťovne od bývalého lektora policajnej akadémie v Prahe, ktorý pod vplyvom alkoholu narazil do 29 áut.- Cestujúcich v prímestskom vlaku v Austrálii šokovalo, keď mladý muž vytiahol zo svojho ruksaku metrového pytóna, aby im vysvetlil, prečo sa mu batoh vrtí.- Hráčov populárnej hry pre smartfóny Pokémon Go v Bosne varovali, aby sa vyhli oblastiam, kde sa ešte stále nachádzajú pozemné míny z vojny v 90. rokoch.- Priemerne najvyšší muži sú v Holandsku, najvyššie ženy zasa v Lotyšsku. S týmito zisteniami prišli bádatelia z londýnskej Imperial College. Podľa britských vedcov priemerný Holanďan meria v súčasnosti 183 centimetrov a priemerná Lotyška 170 centimetrov.- Nórsko hodlá darovať pohraničný vrch Halti, resp. jeho vrchol s nadmorskou výškou 1365 metrov, susednému Fínsku pri príležitosti budúcoročného 100. výročia fínskej nezávislosti.- Američan Luke Aikins sa stal prvým človekom na svete, ktorý zoskočil z výšky 7620 metrov bez padáka a bezpečne pristál v sieti.- Horský vodca v Bolívii objavil počas túry ku kráteru sopky Maragua odtlačok chodidla dinosaura čeľade Abelisauridae. Odtlačok má dĺžku 1,2 metra. Argentínsky vedec Sebastian Apesteguia, ktorý nálezisko navštívil, vyhlásil, že ide o doteraz najväčší známy odtlačok chodidla mäsožravého dinosaura na svete.- Kambodžské úrady slávny chrámový komplex Angkor Vat na severozápade Kambodže umožnia navštíviť len turistom vo vhodnom oblečení.- Voskovú figurínu bývalého britského premiéra Davida Camerona v Múzeu voskových figurín Madame Tussauds stiahli z expozície a uložili do depozitára.- Špeciálny röntgen odhalil pod maľbou francúzskeho impresionistického maliara Edgara Degasa s názvom Portrét ženy ďalšiu vrstvu s dosiaľ skrytým portrétom. - Britský celebritný kuchár Jamie Oliver oznámil narodenie svojho piateho dieťaťa - chlapca, ktorý podľa otcových slov váži toľko ako "".- Fenomenálny jamajský šprintér Usain Bolt vyhlásil, že by sa chcel po ukončení profesionálnej športovej kariéry vydať na hereckú dráhu. Svetového rekordéra na 100 i 200 m lákajú predovšetkým akčné filmy. "" priznal Bolt v rozhovore pre Playboy.– Brazílsky ženský ragbyový tím síce na OH 2016 prehral s Japonskom, hráčka Isadora Cerullová však mala v očiach slzy radosti. O ruku ju krátko po stretnutí požiadala jej dlhoročná priateľka Marjorie Enyaová. Áno povedala Cerullová za potlesku tribún.- Poľke Pauline Kacperskej, ktorá začala rodiť cestou do pôrodnice, podala pomocnú ruku vodička električky. Tá sa vynašla a použila na zaviazanie pupočnej šnúry dieťaťa drôtik z dáždnika.- Čína ako prvá krajina na svete vypustila experimentálnu družicu, ktorá má pomocou kvantovej kryptografie zabezpečiť bezpečný prenos dát medzi na obežnou dráhou a zemským povrchom.- Rodine Ernesta Hemingwaya sa vrátili jelenie parohy, ktoré zo spisovateľovej rezidencie v meste Ketchum v americkom štáte Idaho pred viac ako polstoročím odcudzil novinár a spisovateľov vášnivý obdivovateľ Hunter S. Thompson.- Holandský policajný pes vyňuchal veľkú sumu peňazí ukrytú v kufri auta údajného obchodníka s drogami. Amsterdamská polícia oznámila, že v rezervnej pneumatike našla vďaka výbornému čuchu psa 1,3 milióna eur.- Viacero turistov sa zranilo na severe Talianska, v idylickej lokalite Riviera del Brenta medzi Benátkami a Padovou, keď počas výletu loďou neregistrovali blížiaci sa nižší most a narazili do neho hlavami. Zranenia niektorých z nich boli vážne.- Astronómovia objavili potenciálne obývateľnú planétu obiehajúcu okolo hviezdy Proxima Centauri, ktorá je so vzdialenosťou 4,2 svetelného roka najbližším stelárnym susedom slnečnej sústavy.- Bieloruský prezident Alexander Lukašenko pohostil amerického akčného hrdinu Stevena Seagala vo svojej vidieckej rezidencii úrodou mrkvy a melónov.- Dvojmetrová sumcovitá ryba zaútočila v jazere neďaleko bavorského mesta Kössnach na plavkyňu a pohrýzla ju do stehna. Žena po stretnutí s nezvyčajne veľkou rybou doplávala na breh, na pravom stehne jej však zostalo viditeľné uhryznutie a škrabance.- Tridsaťjedenročný Kyle Cook z americkej Floridy nevie, či sa má považovať za smoliara, alebo či mal - naopak - obrovské šťastie. Počas posledných štyroch rokov ho zasiahol blesk, uhryzol jedovatý pavúk a nedávno naňho na dvore vlastného domu v Lakelande zaútočil najjedovatejší had Severnej Ameriky, štrkáč diamantový. Kylov otec Mike Cook nazýva syna "".- Pri kopaní tunela v rámci budovania novej linky moskovského metra objavili robotníci muníciu z čias druhej svetovej vojny.- Indonézan Mbah Gotho tvrdí, že má 145 rokov a je najstarším človekom na svete, ale jeho vyhlásenie spochybňuje odborník na starnutie Robert Young z celosvetového združenia Gerontologická výskumná skupina (GRG). "" povedal Young. "- Pápež František vyhlásil za svätú Matku Terezu. Matka Tereza sa narodila v roku 1910 v albánskej rodine v dnešnom Macedónsku. V indickej Kalkate založila rehoľný rád Kongregácia misionárok lásky, starajúci sa o chudobných a umierajúcich. Za to jej v roku 1979 udelili Nobelovu cenu za mier.- Pandu veľkú, ktorá je jedným zo symbolov Číny, vyradili zo zoznamu ohrozených živočíšnych druhov - vďaka tomu, že sa jej populáciu darí úspešne rozširovať. Oznámil to Medzinárodný zväz ochrany prírody (IUCN). Panda veľká (Ailuropoda melanoleuca) je aktuálne klasifikovaná ako "zraniteľný" druh.- Sedemdesiatročný muž obvinený z vykradnutia banky v Kansase vyšetrovateľom povedal, že dáva prednosť väzeniu pred životom s manželkou.- Slonica Shanthi vo washingtonskej Národnej zoo dostala kvôli artritíde topánky. Vedenie zoo 41-ročnej ázijskej slonici zabezpečilo na predné nohy pár topánok veľkosti približne 20.- Na svete existujú až štyri druhy žirafy, a nie iba jeden, ako sa dosiaľ tvrdilo. Vyplýva to z novej genetickej analýzy, ktorú vykonal medzinárodný tím vedcov. Výsledky publikovali v americkom žurnále Current Biology.- Stovky osôb, ktoré 11. septembra 2001 zažili hrôzu v podobe teroristických útokov na budovy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, pracujú teraz v obnovenom komplexe WTC ako dobrovoľní turistickí sprievodcovia.- Nemecký výrobca stolných hier, spoločnosť Ravensburger si vyžiadala pomoc vyše 1000 milovníkov skladačiek, aby zložili najväčšiu skladačku sveta svojho druhu. Nebolo to jednoduché, pretože mala 40.320 dielov. Skupinu ľadových medveďov, ktoré najmenej štyri dni obliehali ruskú meteorologickú stanicu v Arktíde, odohnal vrtuľník privážajúci zásoby. Polárna stanica sa nachádza na ostrove Trojnoj v Karskom mori, asi 150 kilometrov od severného pobrežia Sibíri. Medvede zabili jedného zo psov na stanici a rozbili okno na skladisku. Vedcom sa totiž minuli svetlice, ktoré by ich odplašili, a zvieratá ich uväznili vnútri stanice.- Muža v americkom štáte Rhode Island, ktorému uviazla hlava medzi skalami, keď sa zohol, aby zdvihol mobilný telefón, zachránil až olivový olej. K nepríjemnej udalosti došlo v oblasti, kam sa chodí na ryby. Mužovi vypadol mobil a keď sa zohol, aby ho dvihol, uviazol medzi skalami až po hrudník. Požiarnici a policajti v Narragansette strávili väčšinu popoludnia snahami oslobodiť ho, kým príde príliv. Po približne dvoch hodinách sa im to podarilo pomocou olivového oleja. Angelina Jolieová podala žiadosť o rozvod s manželom Bradom Pittom. Jedno z najslávnejších hollywoodskych manželstiev sa skončilo.- Múzeum voskových figurín Madame Tussaudovej v Londýne odsunulo figuríny Brada Pitta a Angeliny Jolieovej od seba a umiestnila ich v "". Reagovalo na oznámenie Jolieovej právnika, že herečka a režisérka podala žiadosť o rozvod s Pittom.- Sedem vzácnych bielych mačkovitých šeliem - štyri levíčatá a tri tigríčatá - sa počas jedného týždňa narodilo v súkromnom poľskom safari parku neďaleko mesta Lodž.- Britský princ William a jeho rodina pricestovali na oficiálnu návštevu Kanady. Návštevu už absolvovali aj so svojimi dvoma deťmi - ročnou princeznou Charlotte, pre ktorú to bola vôbec prvá zahraničná cesta, a trojročným princom Georgeom.- Holandský prekladateľ a turistický sprievodca Abram Muller, autor knihy písanej v holandčine Masterclass Slowakije - netradičného sprievodcu po Slovensku -, hovoril na podujatí v centre Bruselu pred desiatkami Belgičanov o tom, prečo je dôležité a potrebné navštíviť Slovensko.