Svetový výrobca agrotechniky Deere zvýšil kvartálny zisk takmer o 50 %

Na archívnej snímke z 31. augusta 2015 logo koncernu Deere v americkom Dacture.

Moline 18. mája (TASR) - Americká spoločnosť Deere oznámila zvýšenie zisku za 2. kvartál takmer o 50 %, k čomu prispel najmä predaj stavebných strojov a mechanizmov pre lesné hospodárstvo.Najväčší výrobca agrotechniky na svete informoval, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2017/2018, čo znamená od februára do konca apríla, zaznamenal zisk 1,21 miliardy USD (1,02 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 3,67 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla spoločnosť zisk 810 miliónov USD (2,50 USD/akcia).Pod výrazný rast zisku sa podpísal vývoj tržieb. Tie sa zvýšili o 29,3 % na 10,72 miliardy USD.Bez započítania jednorazových položiek dosiahol upravený zisk spoločnosti 1,03 miliardy USD. Na akciu to znamená 3,14 USD. Spoločnosť tak v tomto ukazovateli zaostala za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že upravený zisk na akciu dosiahne 3,30 USD.