Sviatok piva - Bratislavský Októberfest sa začne už tento piatok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Šestnásť domácich pivovarov z Bratislavy a Bratislavského kraja, ako aj hosťujúce pivovary z iných častí Slovenska, Moravy a bavorského Mníchova, strediska tradície Októberfestu, zaujímavý hudobný program, bohatá ponuka gastro špecialít, FarmFest, župná zabíjačka. To všetko čaká na návštevníkov tretieho ročníka podujatia Bratislavský Októberfest, ktorý svoje brány oficiálne otvorí v piatok (6.10.) o 15.00 hod. na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Jeho spoluorganizátorom je aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Informovala o tom Lucia Forman, hovorkyňa BSK."Je to druhý ročník, kedy sa výrazným spôsobom zapája do organizácie Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Pivo preto, lebo pivo dopĺňa ponuku mesta. Hovorí sa, že pivo bolo skôr ako víno, aj keď bratislavský región je považovaný za región vína, ale je pravda, že Kelti, ktorí tu boli skôr ako Rimania, sem doniesli práve pivo, ktoré sa tu varilo oveľa skôr a bola to aj výsada kráľovského mesta variť pivo. Takže pivo má pre Bratislavu aj historický význam," ozrejmil Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.Tretí ročník podujatia Bratislavský Októberfest sa uskutoční v piatok a sobotu 6. a 7. októbra 2017 v Bratislave na Fajnorovom nábreží pri Starom moste a na Gondovej ulici na parkovisku pred FFUK. Jeho organizátormi sú Bratislavský okrášľovací spolok, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Minipivovar.sk a spoluorganizátormi BSK a mestská časť Bratislava – Staré Mesto.