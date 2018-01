Svidnícka pôrodnica nekončí, na udržanie potrebuje aspoň 500 pôrodov

Na ilustračnej snímke operačná sála – reprodukcia (pôrodnica). Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník/Bratislava 23. januára (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Svidník bude aj po 1. februári pokračovať v poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Toto dočasné rozhodnutie je výsledkom utorkového rokovania jej vedenia a zriaďovateľa s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD), vedením Prešovského samosprávneho kraja a predstaviteľmi miestnej samosprávy.Dlhodobé zachovanie plne funkčného gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia svidníckej nemocnice si však vyžaduje splnenie dvoch zásadných predpokladov, uviedol hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ. Podmienkou je, že počet pôrodov v nemocnici dosiahne minimálnu hranicu 500 pôrodov ročne. Je to kritérium, ktoré je zásadné pre bezpečnosť pacienta a kvalitu zdravotnej starostlivosti.uvádza sa v písomnom stanovisku.Minister Drucker si uvedomuje problémy svidníckej nemocnice s nedostatkom atestovaných lekárov a víta snahu vedenia hľadať riešenia.povedal.O zaradení svidníckej nemocnice do siete urgentných príjmov prvej kategórie budú rokovania s ministerstvom pokračovať naďalej, pretože potvrdenie strategickej regionálnej funkcie nemocnice je zásadné aj pre počet pôrodov, chirurgické a ostatné akútne výkony. Priznanie tohto štatútu by vytvorilo pre prevádzku nemocnice ďaleko lepšie predpoklady. Zvýšili by sa aj možnosti zabezpečenia odborného personálu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre bezpečné a kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.