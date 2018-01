Sylvester Stallone sa zrejme vráti do štvrtého filmu zo série Expendables

Sylvester Gardenzio Stallone



je známy najmä vďaka kultovým sériám filmov Rocky (1976, 1979, 1982, 1985, 1990, 2006) a Rambo (1982, 1985, 1988, 2008).



okrem toho si zahral aj v snímkach ako Cobra (1986), Kriminál (1989), Tango a Cash (1989), Oskar (1991), Stoj, lebo mamička vystrelí (1992), Cliffhanger (1993), Demolition Man (1993), Špecialista (1994), Sudca Dredd (1995), Zabijaci (1995), Krajina policajtov (1997), Zastavte Cartera (2000), Formula! (2001), Grudge Match (2013) či Creed (2015).



na konte má tri nominácie na Oscary - z roku 1977 za pôvodný scenár a hlavnú rolu v snímke Rocky a z roku 2016 za vedľajšiu úlohu vo filme Creed, ktorý mu vyniesol Zlatý glóbus. Od roku 1984 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.



BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Americký herec a filmár Sylvester Stallone si zrejme nakoniec predsa len zahrá vo štvrtom a zároveň poslednom filme z akčnej série Expendables.Predstaviteľ Barneyho Rossa prostredníctvom viacerých príspevkov na službe Instagram počas víkendu naznačil, že jeho postavu aj jeho tím čaká filmový návrat. "Barney sa vráti! Plus banda a pár nových členov," oznámil pri zatiaľ poslednej fotografii, na ktorej ho možno vidieť v úlohe lídra skupiny zabijakov.Sedemdesiatjedenročný rodák z New Yorku, ktorý si v prvých troch snímkach Expendables: Nezničiteľní (2010), Expendables: Nezničiteľní 2 (2012) a Expendables: Nezničiteľní 3 (2014) nielen že zahral, ale sa postaral aj o réžiu prvej menovanej a bol spoluautorom všetkých scenárov, pritom vlani v apríli od projektu odstúpil.Dôvodom boli nezhody o režisérovi, scenári a ďalších prvkoch snímky, ktoré mal s predsedom filmovej spoločnosti Nu Image/Millennium Avim Lernerom. Krátko na to od filmu odstúpil aj Arnold Schwarzenegger, ktorý v ňom nechcel účinkovať bez Stallonea.Informácie pochádzajú z webstránky www.ign.com a archívu agentúry SITA.