Sýria tvrdí, že vymenovala členov do komisie na prepracovanie ústavy

Bašár Asad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 26. mája (TASR) - Sýrske ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo ruskému a iránskemu veľvyslancovi v Damasku zoznam členov, ktorých vymenovalo do komisie na prepracovanie sýrskej ústavy. V sobotu o tom informovalo samotné ministerstvo.Dohľad nad ústavným procesom v Sýrii je kľúčovým bodom konfliktu medzi vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada a medzinárodným spoločenstvom aj sýrskou opozíciou, pripomenula tlačová agentúra AP.Asad vyhlásil, že jeho vláda bude zvažovať len dodatky k súčasnej ústave, čo je v rozpore s iniciatívou OSN, ktorá žiada, aby nový dokument navrhovali spoločne vláda, opozícia a nezávislí odborníci.Iniciatívu OSN podporilo vo februári i Rusko, ktoré začiatkom tohto roka zorganizovalo v letovisku Soči mierovú konferenciu o Sýrii s názvom Kongres sýrskeho národného dialógu, aby tak prinútilo znepriatelené strany napísať novú ústavu.Avšak sýrska vláda odmietla odsúhlasiť toto úsilie.Vyhlásenie sýrskeho ministerstva zahraničných vecí, zverejnené v štátnych médiách v sobotu, sa len nejasne zmieňovalo o tom, či vláda vymenovala svoju vlastnú komisiu alebo nominovala členov do komisie OSN. Ministerstvo ani neidentifikovalo členov uvedených v zozname. A takisto dodalo, že vláda je so "súčasnou ústavou" spokojná.