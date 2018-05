Sýrska armáda a polícia oslavovali dobytie celého Damasku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 22. mája (TASR) - Sýrske vládne sily vztýčili v utorok štátnu vlajku nad palestínskym utečeneckým táborom Jarmúk v Damasku. Podľa štátnych médií došlo k "oslobodeniu" posledných štvrtí hlavného mesta z rúk povstalcov a militantov z Islamského štátu (IS).Ceremónie, vysielané provládnou televíziou al-Ichbaríja, mali za cieľ ubezpečiť obyvateľov, že Damask je bezpečný po prvý raz, odkedy v roku 2011 vypukli protesty proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. Vláda vtedy proti demonštrantom tvrdo zasiahla, čo viedlo k doteraz trvajúcej občianskej vojne, pripomína agentúra AP.Sýrska armáda v pondelok oznámila, že dobyla posledné štvrte v južnom Damasku ovládané IS a vyhlásila hlavné mesto a jeho okolie za "úplne bezpečné" a zbavené akejkoľvek prítomnosti militantov. Generál Alí Majhúb uviedol v sýrskej televízii, že armáda dobyla bývalé bašty IS v palestínskom utečeneckom tábore Jarmúk a v štvrti Hadžar al-Aswad po mesiac trvajúcom boji.Policajti a vojaci začali po utorkovej slávnostnej ceremónii jasať a strieľať do vzduchu z automatických zbraní. Pred televíznymi kamerami prisľúbili, že ich ďalším cieľom je mesto Dará pri hranici s Izraelom, ktoré ako prvé povstalo proti Asadovi počas protestov z čias arabskej jari. Mesto Dará je sčasti pod vládnou a sčasti pod povstaleckou kontrolou.Boje na juhu Damasku viedli k množstvu obetí na oboch stranách a spôsobili veľkú deštrukciu v tábore Jarmúk, ktorý bol zastavanou obytnou štvrťou, a v jeho okolí.Damask je baštou prezidenta Asada, ktorého sily podporované ruským letectvom zaznamenali od roku 2015 významné územné zisky v rozličných častiach krajiny.