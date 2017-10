Sýrske demokratické sily obsadili v Rakke nemocnicu

Dym stúpa z koaličných leteckých náletov na pozície militantov Islamského štátu (IS) počas bojov v západnej časti mesta Rakka na severovýchode Sýrie 18. júla 2017. Sýrski bojovníci podporovaní Spojenými štátmi zvádzajú ťažké boje s militantmi Islamského štátu (IS) v centre sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta extrémistov. Zároveň civilisti vo veľkých počtoch utekajú z mestských častí ovládaných touto teroristickou organizáciou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 17. októbra (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) obsadili štátnu nemocnicu v severosýrskom meste Rakka - bývalej metropole samozvaného kalifátu teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu SDF Mustafu Bálího. Podľa neho momentálne prebiehajú boje v okolí štadióna.Podľa zdrojov agentúry DPA obsadili SDF aj kľúčové námestie v Rakke, na ktorom džihádisti zabíjali svojich oponentov.SDF vo vyhlásení uviedli, že v najnovších bojoch v mesteSýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne konštatovalo, že štadión je posledným útočiskom militantov. Očakáva, že v najbližších hodinách zložia zbrane desiatky militantov.Ešte v pondelok Mustafá Bálí uviedol, že v blízkosti hlavnej nemocnice prebiehajú ostré pouličné boje. Dodal, že Rakka bude užplne pod kontrolou SDF. Tie v nedeľu oznámili, že začali operáciu na znovuzískanie posledných častí Rakky.Ofenzíva sa začala deň po tom, čo Spojenými štátmi vedená koalícia a miestni predstavitelia oznámili, že sýrskym bojovníkom IS a civilistom bude umožnené z Rakky bez problémov odísť. Koalícia však zároveň spresnila, že súčasťou tohto odsunu nebudú zahraniční bojovníci IS. Na výzvu reagovalo 275 militantov aj s rodinami.Extrémistov, ktorí sa vzdali, odviezli do väznice spravovanej SDF v neďalekom meste Tabka, kde ich podrobili výsluchu.SDF sú Spojenými štátmi podporované vojenské oddiely združujúce prevažne kurdské a arabské, ale aj asýrske, arménske a turkménske milície.Rakka bola svojho času hlavným mestom samozvaného kalifátu Islamského štátu. Jednotky SDF na ňu útočia od začiatku júna. Bitka o Rakku sa v júni začala ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívneho leteckého bombardovania a delostreľby jednotiek Spojenými štátmi vedenej koalície. Boje sa vlečú už dlhý čas kvôli silnému odporu militantov, ale aj prítomnosti civilného obyvateľstva, ktoré uviazlo v obliehanom meste.