SZZV: Rozdiely v zložení alebo balení neznamenajú hneď nižšiu kvalitu

Bratislava 18. júla (TASR) - Rozdiely v zložení alebo balení produktu podľa Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) automaticky neznamenajú nižšiu kvalitu alebo bezpečnosť spotrebiteľov, ktorá je definovaná na jednej strane reguláciami a na druhej vnútornými pravidlami výrobcov.uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.Reagoval tak na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý zdôraznil, že je potrebné problém dvojakej kvality potravín riešiť razantnejšie. O tejto téme chce hovoriť v stredu 19. júla aj na stretnutí krajín V4 v Budapešti. Zároveň chce osloviť listom a možno sa aj osobne stretnúť s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom.Okrem iného avizoval, že ak nebude v tejto veci EK naďalej postupovať dostatočne razantne, na jeseň tohto roku môže Slovensko spustiť opatrenia. Takýmto opatrením by podľa neho mohlo byť napríklad to, že by sa obmedzil prísun európskych výrobkov na slovenský trh. A teda, že by na nejaké obdobie napríklad smerovali do zariadení verejného stravovania len produkty zo Slovenska.Podľa Tuchschera majú výrobcovia značkových výrobkov spotrebiteľa na prvom mieste.uviedol.Rozdiely v zložení individuálneho produktu môžu byť podľa neho v konečnom dôsledku spôsobené rozdielmi v národných reguláciách, poznaní spotrebiteľských preferencií, charaktere prírodných materiálov a v neposlednom rade aj od kúpyschopnosti na tom-ktorom trhu.opísal Tuchscher.Doteraz prezentované testy hovoria podľa neho o individuálnych prípadoch lokalizácií produktov, ale podľa informácií združenia značkoví výrobcovia majú už dnes väčšinu produkcie s jednotnou receptúrou pre celú Európu.ohlásila komisárka Věra Jourová.Slovenské združenie pre značkové výrobky je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku.