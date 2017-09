T. Drucker: Je potrebné vytvoriť postupný systém oddlžovania

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Oddlžiť nemocnice jednorazovo a očakávať od toho zaplátanie dier nie je v súčasnom systéme reálne. Je potrebné vytvoriť systém oddlžovania, ktorý bude postupný a nastavia sa pravidlá smerujúce k zabezpečeniu vyrovnaného hospodárenia a zastaveniu tvorby dlhu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) na margo schváleného ďalšieho oddlžovania nemocníc.Minister nie je nadšený z toho, že sa k oddlžovaniu pristupuje, vníma to však ako mimoriadny nástroj, ako udržať zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.povedal minister.Podľa poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (OĽaNO-NOVA) viacerí dúfali, že toto oddlžovanie bude konečné, no nie je tomu tak. Slovensko je podľa neho v situácii, keď nemocnice produkujú rekordné dlhy a niektoré firmy v zdravotníctve si aj napriek tomu prichádzajú na dvojciferné marže.povedal Krajčí. Mnohé opatrenia zo strany rezortu zdravotníctva víta, minister by však podľa neho mohol oveľa viac využiť svoju regulačnú zodpovednosť. Za stav, v akom sú dnes nemocnice, môžu podľa poslanca napríklad netransparentné a predražené tendre či politicky nominovaní riaditelia, ktorí nemali prílišný záujem na tom, aby nemocnice dobre hospodárili.Drucker argumentoval tým, že za rok 2016 došlo k zníženiu záväzkov po lehote splatnosti o 20 miliónov eur, a teda zhruba o 10 percentuálnych bodov.povedal. Zabránenie tvorby ďalšieho dlhu v nemocniciach podľa neho záleží od financovania a nastavenia systému príjmov tak, aby bol spravodlivý a uhrádzal náklady. Taktiež aj od investícií a aj od efektivity.podotkol s tým, že potrebné opatrenia už rezort zdravotníctva realizuje.V tomto roku sa podľa Druckera dosiahne, že niektoré nemocnice prestanú vytvárať záporné hospodárenie v hlavnom ukazovateli.poznamenal. Postupne chce, aby sa do roku 2021 spod stratového hospodárenia dostalo aj päť najväčších nemocníc.