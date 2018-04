T. Gašpar: R. Krajmer už nie je vo svojej funkcii

Na snímke Tibor Gašpar. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. apríla (TASR) – Bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer už nie je vo svojej funkcii. V relácii televízie TA3 V politike to uviedol policajný prezident Tibor Gašpar.reagoval Gašpar na otázku moderátora. Krajmerovi sa okrem iného vyčítalo, že bol na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.povedal Gašpar.Podľa jeho slov to nie je nijakým spôsobom spochybniteľné.doplnil Gašpar.Odmietol interpretáciu, že by Krajmer na mieste vraždy niečo maril.dodal Gašpar.