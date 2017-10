Tablety netreba deťom zakázať, no viesť ich treba i k tvorivým hrám

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) – Deti už v útlom veku spoznávajú hi-tech hračky. Kontakt s nimi lekári v ranom detstve nezakazujú, môžu byť podľa nich užitočné. Varujú však, že rodič by to mal mať pod dohľadom, ukázať im treba i tvorivé hry.Tablety či telefóny by deti nemali prirodzene uprednostňovať pred behaním vonku, kreatívnou hrou či čítaním kníh.povedal Anton Gerinec z Kliniky detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.Od pozerania do takejto obrazovky treba mať prestávku aspoň každých 15 minút, deti by sa mali v rámci nej pozerať raz do diaľky, inokedy do blízka. Zakazovať im hi-tech hračky je ale podľa Gerinca zbytočné.uviedol s tým, že nemožno zabúdať na knihy či kreatívne hračky.Na trhu existujú tvorivé hry, ktoré podľa terapeutov dokážu konkurovať tým z hi-tech oblasti. Napríklad rôzne stavebnice či skladačky. Takúto hračku prednedávnom vymyslela aj mama dvoch detí Natália Hamaríková." priznala.Na papierovej stavebnici robila asi rok a má niekoľko fáz. Najskôr treba poskladať jednotlivé škatuľky, potom na ne prilepiť samolepiace suché zipsy a pospájať ich do rôznych tvarov. Svoje diela môžu deti i vymaľovať.Na takéto typy hier netreba zabúdať, pripomenula detská terapeutka Zuzana Tatárová. Sú totiž vhodné aj pre deti s poruchou správania a pozornosti.dodala.