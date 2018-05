Tajomstvo krásne vypracovaného brucha Foto: Herbalife Foto: Herbalife

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (OTS) - Mať vypracované brucho je snom mnohých ľudí a to už ani nehovorím o perfektne formovaných „tehličkách“. V skutočnosti však chceme vyzerať skvelo v tých nových šatách, obleku, či len tak v džínsoch. Aké je teda tajomstvo krásne vypracovaného brucha? Určite sa k nemu nedopracujeme zo dňa na deň, ale určite nám pomôže odhodlanie a správny prístup k cvičeniu. Tu je zopár tipov, čo by ste mohli vyskúšať.Jedným z prvých a veľmi jednoduchých cvikov je sťahovanie brucha. Ide o niečo, na čo ani nepotrebujete chodiť do fitka, jednoducho tento cvik môžete pravidelne vykonávať doma alebo v práci. Sťahovanie brucha smerom k chrbtici, v stoji alebo v sede, aktivuje základné svalstvo a pomáha vám dosiahnuť aj pevnejšie držanie tela. Pri takomto cviku hneď pocítite aj uvoľnenie ramien. Skúste si naplánovať 3 okienka každý deň 10x 10-sekundové zadržanie stiahnutého brucha. Ale pozor, popritom treba myslieť aj na dýchanie, neodporúča sa zadržiavať dych.Pokiaľ chcete dosiahnuť vypracované brucho, nezabúdajte na pitný režim počas celého dňa. Aj zlý pitný režim sa môže prejaviť na našom tele, napríklad nafúknutým bruchom. Preto treba piť pravidelne, odporúčaná denná dávka je 8-10 pohárov vody resp. tekutín.Tradičná „doska“ je jedným z najlepších cvikov na brucho a zároveň posilňuje aj správne držanie tela. Na brucho samozrejme existujú aj samostatné cviky, ktoré sa sústredia najmä na brušné svalstvo. Pri doske a rôznych obmenách tohto cviku cvičíte s vlastnou váhou a zapájate naraz rôzne skupiny svalov. A nenechajte sa oklamať jednoduchosťou tohto cviku, pretože ak si to raz vyskúšate, zistíte, že je to náročná, ale skvelá záťaž pre vaše telo.Doska a rôzne obmeny tohto cviku sú založené na držaní, zdvíhaní a opore tela, pričom cvičíte s vlastnou váhou. Východzia pozícia pre základnú dosku je na vystretých rukách, ruky sa nachádzajú pod ramenami. Telo je rovné a vystreté, nohy podopierate na špičkách. Hlava je zarovno s telom, pozeráte do podložky, krk máte v neutrálnej polohe. Dosku je vhodné niekoľkokrát opakovať, spevnené telo držíte v základnej polohe najmenej 10 sekúnd. Keď sa dostanete do rutiny, tento interval môžete neskôr predĺžiť na 30 sekúnd. Pokročilou obmenou tohto cviku je doska na predlaktiach, kedy ešte viac posilňujete celé telo spolu s bruchom.Nech už sa pustíte do cvičenia z akýchkoľvek dôvodov, vždy by ste mali dbať na to, aby ste si stanovili reálne ciele. Cítiť sa sebavedomo svedčí každému! Dosiahnuť krásne ploché brucho si vyžaduje čas, trpezlivosť a dobre nastavený cieľ, pričom treba myslieť aj na zdravé a vyvážené jedlo a tiež správny fitnes plán.Pre odber najnovších informácií o spoločnosti Herbalife Nutrition, sledujte @HerbalifeNews.