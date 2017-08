Takmer štvrtina Európaniek si počas tehotenstva neodoprie pohárik alkoholu. Kedy hrozí fetálny alkoholový syndróm? Foto: Fórum PSR Slovensko Foto: Fórum PSR Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (OTS) - Pred nejakým časom v médiách zarezonovala správa o tom, že alkohol počas tehotenstva dokáže zmeniť tvár dieťatka. Hoci tá istá štúdia dodáva, že ide o zmeny, ktoré si neskôr ani nemusíme všimnúť, alkohol počas tehotenstva rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Vedeli ste, že až 10 % žien pije počas tehotenstva alkohol? A vo vyspelých štátoch je tento počet ešte vyšší?Alkohol by mal byť počas tehotenstva úplne tabu. Keď žena počas tehotenstva požíva alkohol, cez placentu sa k plodu dostávajú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť jeho mozog i ostatné orgány. Je dokázané, že alkohol je počas tehotenstva rizikovým faktorom, ktorý môže viesť k spontánnemu potratu, predčasnému pôrodu či narodeniu dieťatka s nízkou pôrodnou hmotnosťou a poruchami rastu. V prípadoch, kedy žena počas tehotenstva pije alkohol pravidelne a vo väčších množstvách, môže dôjsť k narodeniu detí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Prejavuje sa trvalým poškodením mozgu, poruchami rastu a dysmorfickými znakmi tváre spojenými s poruchami vnímania a správania i s intelektuálnymi a emocionálnymi problémami. Opisované príznaky majú dlhodobý charakter a ovplyvnia zdravie dieťaťa i jeho zaradenie do spoločnosti na celý život.Napriek týmto hrozbám veľa tehotných žien alkohol stále konzumuje. Podľa celosvetového prieskumu si počas tehotenstva pohárik neodoprie až 10 % žien! V jednom zo 67 prípadov sa im narodí dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – ročne sa s týmto syndrómom narodí až približne 119 000 detí! Tento počet je ešte vyšší pri tehotných alkoholičkách (ženy, ktoré pravidelne pijú 2 a viac štandardných jednotiek alkoholu denne či viac ako 6 štandardných jednotiek pri jednej príležitosti ) – dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom sa im narodí v jednom z 27 prípadov. Najvyššia miera konzumácie alkoholu počas tehotenstva je paradoxne práve vo vyspelých európskych krajinách – alkohol tu požíva až štvrtina tehotných žien! Naopak, najmenší počet tehotných žien, ktoré pijú alkohol sa vyskytuje v krajinách Blízkeho východu a juhovýchodnej Ázii, kde je abstinencia kultúrnym pravidlom či dokonca daná zákonom.z Fóra Pi s rozumom, ktoré sa dlhodobo snaží šíriť zodpovedný prístup k alkoholu, radí: „.“Štatistiky naznačujú, že detí s fetálnym alkoholovým syndrómom môže každým rokom pribúdať. Má to dva hlavné dôvody: spotreba alkoholu u mladých žien každým rokom stúpa a ničím výnimočným nie je ani nárazové pitie či pitie do nemoty, ktoré sa, bohužiaľ, často týka aj tehotných žien. Druhým dôvodom je fakt, že veľa tehotenstiev je neplánovaných. Ženy často v prvých mesiacoch netušia, že sú tehotné a nevyhýbajú sa väčším množstvám alkoholu. Avšak práve prvý trimester je najrizikovejším obdobím, kedy sa vyvíja mozog a orgány dieťaťa, na čo môže mať alkohol veľmi nepriaznivý vplyv.dodáva