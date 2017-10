TAKTO SME VOLILI v predchádzajúcich voľbách do VÚC

Ilustračné foto Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Chronológia súhrnných výsledkov doterajších volieb do vyšších územných celkov (VÚC).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Voľby do orgánov samosprávnych krajov Slovenskej republiky (SR), do vyšších územných celkov (VÚC), sa budú konať 4. novembra. Podľa rozhodnutia poslancov Národnej rady SR z 2. februára 2017 budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Slovensko je členené na osem vyšších územných celkov: Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Nitriansky samosprávny kraj (NSK), Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Košický samosprávny kraj (KSK), Prešovský samosprávny kraj (PSK).Z pohľadu štatistických výsledkov prejavujú občania Slovenska o voľby do orgánov regionálnych samospráv menší záujem. V doterajšej histórii účasť voličov v prvom kole volieb v rámci celej republiky nikdy nepresiahla 27 percent.Najvyšší záujem o hlasovanie v rámci prvého kola prejavili občania SR hneď v prvých regionálnych voľbách v decembri 2001, kedy k urnám pristúpilo dovedna 26,02 percenta oprávnených voličov. Naopak najmenej ich volebné komisie zaznamenali hneď v nasledujúcich voľbách v roku 2005, kedy sa na hlasovaní v prvom kole zúčastnilo iba 18,02 percenta oprávnených voličov.Podľa záznamov Štatistického úradu Slovenskej republiky v doterajších štyroch hlasovaniach v regionálnych voľbách v rámci prvého kola najvyššiu voličskú účasť evidovali v Nitrianskom kraji, prípadne Banskobystrickom kraji. Najmenej oslovili regionálne voľby voličov v Trenčianskom kraji.Na základe oficiálnych štatistík volebnej účasti v jednotlivých krajoch zaznamenali najvyšší záujem v prvom kole volieb v roku 2001 v Nitrianskom kraji, kde prišlo odovzdať svoj hlas 34,69 percenta oprávnených voličov. Naopak, najmenší záujem s účasťou 12,3 percenta prejavili občania v Trenčianskom kraji v roku 2005.- Konali sa historicky prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR. V prvom kole sa zúčastnilo 26,02 percenta oprávnených voličov. Najvyššia účasť bola v Nitrianskom kraji, kde prišlo k urnám 34,69 percenta voličov. Najmenší záujem o voľby s účasťou 21,55 percent prejavili obyvatelia Trenčianskeho kraja. O osem predsedníckych postov sa uchádzalo spolu 133 kandidátov z toho 18 nezávislých kandidátov.- Na druhých voľbách do orgánov samosprávnych krajov v SR sa v prvom kole zúčastnilo 18,02 percenta oprávnených voličov. Najvyššia účasť bola v Nitrianskom kraji, kde prišlo voliť 27,67 percenta voličov. Najmenší záujem s účasťou 12,3 percenta prejavili občania v Trenčianskom kraji. Predsedu vyššieho územného celku (VÚC) sa v prvom kole regionálnych volieb nepodarilo zvoliť v žiadnom z ôsmich samosprávnych krajov. O osem predsedníckych postov sa uchádzalo spolu 64 kandidátov z toho osem nezávislých kandidátov.- Na voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) v SR sa v prvom kole podarilo obhájiť svoje pozície štyrom predsedom samosprávnych krajov. Účasť voličov v prvom kole dosiahla 22,9 percenta. Najviac voličov prišlo k volebným urnám v Banskobystrickom kraji (27,06 percenta), najmenej v Bratislavskom kraji (19,46 percenta). O osem predsedníckych postov sa uchádzalo spolu 56 kandidátov, z toho 12 nezávislých kandidátov.- Na voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) v SR v prvom kole spoznali nového predsedu len tri z ôsmich samosprávnych krajov. Účasť voličov v prvom kole dosiahla 20,11 percenta. Najviac prišlo ľudí k volebným urnám v Banskobystrickom kraji (24,59 percenta), najmenej v Trenčianskom kraji (17,37 percenta). O osem predsedníckych postov sa uchádzalo spolu 66 kandidátov z toho desať nezávislých.