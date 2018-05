Takto vyzerá nominácia Holandska na prípravný zápas s futbalistami SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia Holandska na prípravný dvojzápas so SR a Talianskom:



Brankári: Jeroen Zoet (PSV Eindhoven), Sergio Padt (FC Groningen), Jasper Cillessen (FC Barcelona)

Obrancovia: Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Stefan de Vrij (Lazio Rím), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Terence Kongolo (FC Huddersfield), Daryl Janmaat (FC Watford), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Nathan Aké (AC Bournemouth), Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Stredopoliari: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool), Ruud Vormer (Club Brugge), Tonny Vilhena (Feyenoord Roterdam), Kevin Strootman (AS Rím), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam)

Útočníci: Wout Weghorst (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moskva), Memphis Depay (Olympique Lyon), Steven Berghuis (Feyenoord Roterdam), Ryan Babel (Besiktas), Eljero Elia (Basaksehir)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Ronald Koeman nominoval na prípravné zápasy proti Slovensku a Taliansku po prvý raz aj stredopoliara Ruuda Vormera. Ten dostal pozvánku ako kľúčový člen kádra FC Bruggy, ktorý vyhral belgickú ligu.V nominácii "oranjes" figurujú zo známych mien brankár FC Barcelona Jasper Cillessen, zadák Manchestru United Daley Blind, najdrahší obranca histórie Virgil van Dijk, jeho spoluhráč z FC Liverpool Georginio Wijnaldum, stredopoliar AS Rím Kevin Strootman či krídelník Memphis Depay z Olympique Lyon. Po dlhšom čase sa do národného výberu dostal Terence Kongolo, obranca Huddersfieldu má šancu odohrať svoj prvý reprezentačný zápas od novembra 2015.Holandsko sa stretne so Slovenskom 31. mája v Trnave a 4. júna odohrá zápas s Talianskom v Turíne. Informovala agentúra AP.