Talian Paris druhýkrát vyhral zjazd v Kitzbüheli, Žampa neštartoval

Kitzbühel 21. januára (TASR) - Talian Dominik Paris sa druhýkrát v kariére stal víťazom zjazdu Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Kitzbüheli. V sobotu triumfoval o 0,21 sekundy pred Valentinom Giraudom Moinem, tretí skončil ďalší Francúz Johan Clarey s mankom 0,33 sekundy.Dvadsaťsedemročný Paris si v 142. štarte vo SP pripísal siedmy úspech a osemnásty výsledok na stupňoch víťazov.uviedol Talian pre stránku ORF.Parisov krajan a obhajca minuloročného prvenstva Peter Fill sa umiestnil na štvrtej priečke (+0,40 s). O takmer istý úspech prišiel Švajčiar Beat Feuz, ktorý mal na poslednom medzičase obrovský náskok 72 stotín, no nezvládol skok do predcieľového šikmo nakloneného úseku. V nájazde do Traverzy mu vplyvom silnej kompresie ušla lyža a vynieslo ho príliš nízko až k záchranným sieťam. Pád bol kontrolovaný a nedošlo k zraneniu. Víťaz piatkového superobrovského slalomu Matthias Mayer viedol na prvých troch medzičasoch, ale domáci pretekár v ďalšej časti stratil a obsadil ôsmu pozíciu.Slovenský reprezentant Andreas Žampa, ktorý mal mať číslo 63, napokon neštartoval.