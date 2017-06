Talianska polícia zadržala džihádistku so skúsenosťami z bojov v Sýrii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 24. júna (TASR) - Talianska polícia zadržala 26-ročnú ženu z okolia mesta Alessandria v Piemonte, ktorá sa po účasti na bojoch v Sýrii v radoch džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS) vrátila do vlasti, ale opäť chcela podľa vyšetrovateľov vycestovať do Sýrie.Informovali o tom tamojšie médiá i rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Ženu, ktorej taliansky manžel padol v službách IS počas bojov v Sýrii, zadržali už aj v januári tureckí vojaci v turecko-sýrskom pohraničí. Krajina polmesiaca ju následne vyhostila do Talianska. Tam ju teraz zadržali na základe vyšetrovania prokuratúry v Turíne.