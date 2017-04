Talianska prokuratúra preveruje spoluprácu mimovládok s prevádzačmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 23. apríla (TASR) - Prokuratúra v talianskej Catanii preveruje postup mimovládnych humanitárnych organizácií, ktoré pri zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori údajne spolupracujú s prevádzačmi. Prokurátor Carmelo Zuccaro uviedol dnes pre denník La Stampa, že sú dôkazy o "priamych kontaktoch" medzi týmito organizáciami a prevádzačmi v Líbyi, odkiaľ sa migranti plavia do Európy.Podľa Zuccara sa podozrenia z takejto spolupráce netýkajú väčších subjektov, ako sú Lekári bez hraníc alebo Save the Children." vyjadril sa prokurátor.pokračoval Zuccaro.Niektoré mimovládne organizácie podľa neho prijímajú telefonáty z Líbye, navádzajú člny s migrantmi k záchranným plavidlám pomocou svetiel a niekedy vypínajú lodné rádiové vysielače, pravdepodobne preto, aby sa neprišlo na to, že vstupujú do líbyjských pobrežných vôd.dodal prokurátor.Na zachraňovaní migrantov v oblasti Stredozemného mora pri pobreží Líbye sa podieľa v súčasnosti najmenej desať mimovládnych organizácií. Viacero z nich už zverejnené informácie odmietlo.Nadácia LifeBoat v stanovisku pre agentúru DPANemecká organizácia Jugend Rettet takisto odmietla slová talianskeho prokurátora a skritizovala ho za to, že záchranárov obviňuje prostredníctvom médií.Medzi prvými, kto verejne obvinil mimovládne organizácie, že sú dohodnuté s prevádzačmi, bola európska pohraničná agentúra Frontex. Touto záležitosťou sa zaoberá aj parlament a opozičné strany v Taliansku.