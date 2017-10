Talianska značka Gucci zrušila kolekcie s pravou kožušinou

Modelka predvádza kreáciu značky gucci na sezónu jeseň -zima 2015 -2016 v Miláne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 12. októbra (TASR) - Talianska módna značka Gucci dnes oznámila, že počnúc novou sezónou jar-leto 2018 odstráni zo svojich kolekcií pravú kožušinu. Informovala o tom agentúra AP.Podľa spoločnosti The Humane Society of the United States (HSUS), ktorá presadzuje iniciatívu módnych kolekcií bez pravých kožušín, rozhodnutie módneho domu Gucci "zmenilo pravidlá hry", pričom pravdepodobne šlo "o najväčšie oznámenie o predaji módneho oblečenia bez kožušín na svete".Riaditeľ módneho domu Marco Bizzarri povedal, že značka už "nebude využívať, ponúkať ani propagovať pravú kožušinu", počínajúc januárovou kolekciou pánskych odevov a februárovou dámskou kolekciou. Gucci povedal, že posledné kusy oblečenia s kožušinou vydraží a výťažok venuje charitatívnym organizáciám LAV a HSUS.Iniciatíva HSUS zahŕňa kožušiny z norka, kojota, medviedika čistotného, líšky či králika.Gucci sa tak pripojí k ďalším módnym domom, ktoré zrušili kolekcie s kožušinou vrátane Giorgia Armaniho, Huga Bossa a Stelly McCartney.