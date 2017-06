Talianske mestá zažívajú pre rozsiahly štrajk v doprave komplikácie

Želežničné nástupište v Miláne počas generálneho štrajku 16.6.2017 Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Rím 16. júna (TASR) - Celoštátny štrajk v talianskej doprave skomplikoval dnes život mnohým ľuďom dochádzajúcim za prácou do miest, ale aj zahraničným turistom. Protestnú 24-hodinovú akciu za lepšie pracovné podmienky a proti privatizácii zorganizovali odbory, informovala agentúra Reuters.Štrajk prebieha už od štvrtkového večera a zrušených preň bolo mnoho letov a iných spojov verejnej dopravy. So zástupcami odborov rokoval taliansky minister dopravy Graziano Delrio, dohodu sa im však dosiahnuť nepodarilo." povedal v tejto súvislosti.V metropole Rím sa mnoho ľudí ukrylo pred ostrým slnkom na viacerých autobusových zástavkách v okolí hlavnej železničnej stanice Termini, ktorá slúži ako akési dopravné centrum mesta.Viacerí Taliani zároveň vyjadrili presvedčenie, že od odborárov je značne neférové, že sa uchyľujú k takejto forme protestu.povedal Reutersu Franco Marini, ktorý dnes v centre mesta niekoľko hodín márne čakal na autobus.V súlade s oneskoreným plánom privatizácie, ktorého cieľom je znížiť obrovský verejný dlh Talianska, by sa od štátu mala osamostatniť časť železničnej dopravy. Zároveň sa hľadá aj kupec živoriacej leteckej spoločnosti Alitalia, ktorá pre dlhoročné finančné straty prešla v máji pod štátnu správu.