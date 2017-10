Taliansko i Tunisko zintenzívnili kontrolu na mori medzi krajinami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Tunis 13. októbra (TASR) - Taliansko i Tunisko zintenzívnili kontrolu časti Stredozemného mora ležiacej medzi oboma krajinami v reakcii na silnejúci prúd migrantov práve v tejto oblasti. Informovali o tom dnes talianske médiá.Podľa nich talianska strana vyslala do regiónu viac plavidiel finančnej stráže, tuniská zasa zintenzívnila prítomnosť lodí pohraničnej stráže, a to predovšetkým v úseku medzi Sfaxom a Monastirom. Práve odtiaľ sa na plavbu smerom k talianskemu ostrovu Lampedusa, prípadne na Sicíliu vydáva väčšina lodí z Tuniska.Obe strany sa na zintenzívnení hliadok v tejto oblasti dohodli vo štvrtok na bilaterálnom rokovaní v Ríme. Tunisko súhlasilo na tomto fóre aj s tým, že namiesto doterajších 30 prijme v budúcnosti týždenne až 80 svojich občanov vyhostených z Talianska.Iba v septembri dorazilo k talianskym brehom 1400 ilegálnych prisťahovalcov z Tuniska. Talianske úrady to sčasti pripisujú amnestii v tejto severoafrickej krajine, kde sa na slobodu dostalo okolo 1600 kriminálnikov.Talianske tajné služby venujú podľa informácií denníka La Repubblica osobitnú pozornosť migračnej trase z Tuniska, pretože práve z tejto krajiny odišlo svojho času bojovať v radoch džihádistov v Iraku a v Sýrii okolo 5000 ľudí, ktorí sa teraz pokúšajú dostať do Európy.