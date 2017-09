Taliansko pritvrdzuje v boji s prejavmi sympatií k nacizmu a fašizmu

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 13. septembra (TASR) - Taliansky parlament v utorok neskoro večer schválil návrh zákona, ktorý zvyšuje tresty za propagáciu fašizmu. Zákon ešte musí schváliť Senát, informovala dnes agentúra AP.Ak zákon schválený Poslaneckou snemovňou podporí aj Senát, v Taliansku bude zakázané šírenie memorabílií a vyobrazení s fašistickou alebo nacistickou tematikou, ako aj typický fašistický pozdrav.Za porušenie tohto zákona bude hroziť trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov. Ak by sa preukázalo, že podozrivá osoba šírila fašistickú a nacistickú propagandu na internete, trest odňatia slobody sa zvýši o ďalších osem mesiacov.V súčasnosti platný zákon trestá propagovanie nacizmu a fašizmu len v prípadoch, keď sa predpokladá, že je súčasťou plánu na obrodu alebo znovuzaloženie Národnej fašistickej strany, ktorá bola v Taliansku pri moci v rokoch 1922-43.Nový zákon by mal byť prijatý, skôr ako bude parlament začiatkom budúceho roku rozpustený. Schválenie senátormi je však vzhľadom na nabitý program ich schôdzí ohrozené, konštatovala AP.K schváleniu zákona došlo v situácii, keď organizácie na ochranu ľudských práv konštatujú v Taliansku nárast rasizmu, čo súvisí s masovým prílevom migrantov z Afriky.Rokovalo sa o ňom aj v situácii, keď sa objavili správy, že jedna z cukrární na juhu Talianska dala do svojho výkladu tortu s vyobrazením nacistického vodcu Adolfa Hitlera.Zákon bol prijatý aj v situácii, keď sa neofašistická strana Nová sila (Forza Nuova) pripravuje na pochod pri príležitosti 95. výročia nástupu fašistického diktátora Benita Mussoliniho k moci.Poslanec Emanuele Fiano z vládnej Demokratickej strany (PD), ktorá návrh zákona v parlamente predkladala, uviedol, že Taliansko musí proti nacisticko-fašistickej nostalgii zakročiť ráznejšie - tak, ako to robí Nemecko.V rozhovore pre stanicu Radio24 uviedol Fiano ako príklad medzičasom už zablokovanú facebookovú stránku, ktorá zverejňovala prejavy ríšskeho ministra propagandy Josepha Goebbelsa a sledovalo ju 45.000 osôb.Návrh zákona mal v parlamente kritikov z radov pravice, medzi nimi aj strany Vpred, Taliansko (Forza Italia) expremiéra Silvia Berlusconiho. Podľa týchto kritikov zákon o zákaze propagácie fašizmu a nacizmu ohrozuje slobodu vyjadrovania.Populistické Hnutie piatich hviezd hlasovalo tiež proti, pričom uviedlo, že lepšie by bolo sprísniť existujúce zákony, ktoré trestajú prejavy nenávisti a pokusy o obnovenie fašistickej strany v Taliansku.