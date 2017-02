Taliansko urýchli azylový i repatriačný proces migrantov

Archívna fotografia. Motorový čln talianskeho námorníctva sa blíži k lodi s migrantami v Stredozemnom mori. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. februára (TASR) - Talianska vláda schválila dnes nové opatrenia na urýchlenie posudzovania žiadostí o azyl a tiež repatriácie odmietnutých migrantov, ktorí prichádzajú do krajiny na člnoch cez Stredozemné more v snahe dostať sa do Európskej únie.Novinárom to po zasadnutí vlády povedal premiér Paolo Gentiloni." namiesto toho, že budú riskovať svoje životy v rukách pašerákov ľudí, povedal na tlačovej konferencii Gentiloni.Taliansko je často prvou pevninou, na ktorú dorazia migranti po tom, ako nasadajú do člnov na pobreží Líbye.Minister spravodlivosti Andrea Orlando informoval, že na 12 súdoch budú zriadené špeciálne sekcie, kde budú sudcovia riešiť iba azylové prípady. V súčasnosti trvá v priemere dva roky, kým žiadosť prejde talianskym právnym systémom. Minister vnútra povedal, že azylové komisie tiež posilní 250 špecialistov, čo by malo" čakanie na konečné rozhodnutie.Mnohí z ľudí, ktorí prichádzajú do Talianska teraz, sú ekonomickí migranti z Afriky a je nepravdepodobné, že by tam získali azyl. Po zamietnutí žiadosti veľa z nich uteká, aby uniklo deportácii.Terajšie Identifikačné a vyhosťovacie centrá (CIE) by malo nahradiť 18 Stálych repatriačných centier po celej krajine. Na rozdiel od CIE, ktoré sú preplnené a sužované násilnými protestmi, budú nové repatriačné centrá určené každé pre maximálne 100 ľudí a väzenskí ombudsmani do nich budú mať neobmedzený prístup.Nové opatrenia umožnia tiež mestám, aby využívali ochotných migrantov na bezplatnú prácu na verejných projektoch, kým čakajú na výsledok svojej žiadosti o azyl.Stredoľavá talianska vláda je pred blížiacimi sa voľbami citlivá na nárast populistických a antiimigračných politických strán v krajine.