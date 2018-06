TASR spúšťa nový systém prehľadov očakávaných udalostí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) pripravila pre odberateľov spravodajského servisu nový produkt s názvom Kalendárium. Ide webovú aplikáciu, ktorá v prehľadnej forme zaznamenáva očakávané podujatia.povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.TASR v rámci Kalendária poskytne možnosti vytvárať si vlastné prehľady použitím viacerých filtrov a ich kombináciou. Klient si zvolí systém vytvorenia prehľadu z podujatí, ktoré budú do tejto databanky vkladať redakcie.vysvetlil šéfredaktor spravodajstva TASR Marián Kolár.Doplnil, že do systému budú udalosti vkladať pracovníci agentúry priebežne, podľa toho, ako o nich budú informovať organizátori. Výhodou nového produktu je aj to, že po vygenerovaní prehľadu na základe zvolených kritérií sa vytvorí chronologicky radený zoznam v tabuľke, ktorú je možné vytlačiť či preniesť do iného systému pre potreby editovania.Vstup do Kalendária je možný cez www.tasr.sk, rovnako aj cez klientsku zónu, kde je zaradené medzi servismi pod označením Prehľady.