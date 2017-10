Tatár bitky nevyhľadáva, ale pästných súbojov sa nebojí

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar z tímu NHL Detroit Red Wings sa v piatkovom zápase v Las Vegas ocitol v netradičnej pozícii, keď sa pobil s útočníkom Golden Knights Erikom Haulom. V zámorskej profilige zhodil rukavice prvýkrát.Tatar má v tíme iné úlohy, ako púšťať sa do bitiek.povedal 26-ročný útočník pre web detroitnews.com.Do sporu sa Tatar s Haulom dostali po bodyčeku slovenského krídelníka. Nasledovala krátka slovná výmena názorov a potom sa obaja do seba pustili.dodal Tatar.Slovenský útočník, ktorý na prvý gól v tejto sezóne stále čaká, vyviazol zo šarvátky bez problémov, ale jeho súpera vedeniezapísalo pre zranenie dolnej časti tela po zápase na listinu zranených hráčov. Pauzovať by mal približne týždeň.