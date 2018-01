Tatar skóroval, Pánik s asistenciou, Halák prispel k výhre 36 zákrokmi

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Výsledky NHL:



Buffalo - Dallas 1:7, Philadelphia - New Jersey 3:1, Calgary - Winnipeg 1:2 pp a sn, Colorado - New York Rangers 3:1, Detroit - Carolina 1:3 /TATAR za domácich 1+0/, Montreal - Boston 1:4, Ottawa - Toronto 3:4, Nashville - Florida 4:3, San Jose - Pittsburgh 2:1, St. Louis - Arizona 2:5 /PÁNIK za hostí 0+1/, Chicago - New York Islanders 3:7 /HALÁK inkasoval tri góly, kryl 36 striel domácich/, Minnesota - Tampa Bay 5:2, Edmonton - Vancouver 5:2



New York 21. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v noci na nedeľu v zámorskej NHL, jeho gól však neodvrátil prehru Detroitu s Carolinou 1:3. Dvadsaťsedemročný útočník v 17. minúte vyrovnal v presilovke svojím dvanástym tohtosezónnym gólom na priebežných 1:1, hostia však v tretej tretine dvoma presnými zásahmi strhli víťazstvo na svoju stranu. Tatara po záverečnej siréne vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.Bodovo sa presadil aj Richard Pánik, ktorý asistenciou pomohol Arizone k triumfu 5:2 na ľade St. Louis. Z výhry sa tešil aj Jaroslav Halák, ktorého NY Islanders zvíťazili v Chicagu jednoznačne 7:3. Slovenský brankár predviedol 36 úspešných zákrokov.