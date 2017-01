Televízia Joj začína vysielať nový seriál Prázdniny

Dvojtýždňová výprava do lona prírody

Rodinný seriál Prázdniny bude Jojka vysielať každý týždeň v stredajšom prime time.BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Televízia Joj odvysiela v stredu večer nový rodinný seriál Prázdniny. V hlavných úlohách sa v ňom predstavia Ľuboš Kostelný, Marko Igonda a Tomáš Matonoha, ktorí stvárnili troch bratrancov Jana, Zdena a Laca.Ich seriálové manželky Mariku, Klaudiu a Dášu si zahrali Zuzana Norisová, Kristína Greppelová a Lucia Siposová a skupinku šiestich detí Adelka Heftyová, Miška Rovňáková, Andy Kummer, Karolína Kubánková, Markus Filipko a Samuel Kennedy.Jano, Zdeno a Laco nie sú len rodina, ale aj najlepší kamaráti, ktorí majú množstvo veselých spomienok na detstvo - najmä na dedovu chalupu na Myjave. Pod vplyvom alkoholu na Zdenovej svadbe sa preto rozhodnú, že rovnaké prázdniny plné zážitkov doprajú aj svojim deťom a vyrazia s nimi na dvojtýždňovú výpravu do lona prírody, kde majú v pláne dosýta si vychutnať ticho, slobodu a pokoj od manželiek.Marika, Klaudia a Dáša sú však od prvej chvíle skeptické - myslia si, že ich muži sami s deťmi dva týždne nevydržia. Chlapov však motivuje najmä Lacova stávka s Dášou - ak to zvládnu, dovolí mu totiž vypratať garáž, postaviť v nej skúšobňu a oživiť zašlú slávu svojej skupiny Ofsajd.Zdeno zas výpravu do minulosti berie ako príležitosť zblížiť sa so svojou čerstvo vyženenou dcérou Lily a Jano verí, že jeho deťom život v chalupe uprostred divočiny zocelí charakter. Ich idylické predstavy však okamžite narazia na odpor - na chalupe nie je signál ani internet, decká sa nudia a hádajú.Muži tak musia siahnuť až na dno svojich síl, aby na chalupe vydržali dva týždne a nezbláznili sa. Scenár seriálu napísali Kristína Cibulková a Stano Guštafík a jeho réžiu sa postaral Ivan Predmerský.Tomáša Matonohu scenár už od začiatku oslovil.povedal pre agentúru SITA.Najväčšou výzvou bola podľa neho práca s deťmi. Štáb i dospelí herci sa im totiž museli na pľaci každú chvíľu prispôsobovať.uviedol Matonoha.dodal.Marka Igondu naučilo zas nakrúcanie s deťmi väčšej pokore.uviedol 42-ročný Žilinčan, ktorý zároveň ocenil, že seriál je založený na situačnom humore.ozrejmil.Premiérovú časť seriálu uvedie televízia Joj v stredu o 20:35. Ďalej ho plánuje vysielať raz týždenne v rovnakom čase. Jedna časť pritom potrvá 45 minút.