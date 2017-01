Témou vyrezávania ľadových sôch na Hrebienku je svetová architektúra

Na snímke tím Slovenska vyrezáva sochu z ľadu počas 5. ročníka Medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch Tatry Ice Master na Hrebienku vo Vysokých Tatrách 13. januára 2017. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 13. januára (TASR) – Deväť tímov z Európy začalo oddnes zo 45 ton ľadu vyrezávať sochy v rámci podujatia Tatry Ice Master, ktoré prebieha na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Rezbári začali s vytváraním sôch na tému svetovej architektúry, v sobotu 14. januára budú pokračovať voľnou témou a v nedeľu 15. januára vytvoria ľadové diela zobrazujúce mýty a legendy." priblížila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Andrea Žigová. Slovenský rezbár Adam Bakoš začal dnes na Hrebienku s tvorbou Sochy slobody v glóbuse. "" uviedol Bakoš s tým, že na Hrebienku sú ideálne podmienky na výrobu ľadových sôch. Ako poznamenal, počas minulého roka bol problém s počasím, pretože bolo teplo a sochy sa rýchlo topili. "" doplnil. V sobotu budú slovenskí sochári vyrezávať anjela s diablom, ktorí sa medzi sebou naťahujú a počas nedeľnej témy mýty a legendy pripravia Poseidona.Počas podujatia je pripravený aj sprievodný program. Chýbať nebudú súťaže, detská zóna s maskotmi, šansónové vystúpenia či ľadová a ohňová šou. V sobotu vo večerných hodinách na Hrebienku vystúpi Celeste Buckingham a záverečný deň podujatia bude patriť skupine The Backwards a hitmi legendárnej kapely The Beatles.Novinkou Tatry Ice Master je fakt, že časť tvorby ľadových majstrov bude prebiehať aj v priestore druhej kupoly. "" vysvetlila Žigová. Diela prvých dvoch súťažných dní budú umiestnené v samotnej tatranskej prírode, krása tvorby posledného dňa podujatia bude však chránená klimatizovaným priestorom a ponúknutá na obdiv návštevníkom až do Veľkej noci.Pre návštevníkov je počas podujatia k dispozícii i Tatranský ľadový dóm s témou spišskej gotiky, ktorý je na Hrebienku sprístupnený verejnosti od konca novembra. Doteraz si ho pozrelo viac ako 80.000 návštevníkov.