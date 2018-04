Temperamentná Ljuba Hermanová zažiarila v titule Ples v hoteli Savoy

Ljuba Hermanová. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Neratovice/Bratislava 23. apríla (TASR) - Svoju popularitu si česká muzikálová, operetná speváčka, herečka a šansoniérka Ljuba Hermanová zachovala u najširšieho publika takmer 60 rokov. K jej pesničkám napríklad patria Láska, to jsou jen písmena, Proč taky nejsem dáma, či Život je jen náhoda. V pondelok 23. apríla uplynie 105 rokov od jej narodenia.Ljuba Hermanová sa narodila 23. apríla 1913 v Neratoviciach. Začínala ako operetná subreta ešte za bývalej Československej republiky. Štúdium na pražskom konzervatóriu zanechala, už ako 17-ročná vystupovala v pražskom divadle Aréna. Určitý čas pôsobila v spevohre bratislavského Slovenského národného divadla. Tu zažiarila v tituloch ako Zem úsmevov, Poľská krv, Grófka Marica alebo Ples v hoteli Savoy. Potom sa stala na jednu sezónu hviezdou pražského Osvobozeného divadla, kde ako jediná žena spievala s Jiřím Voskovcom a Janom Werichom na predscéne.Temperamentná speváčka si zahrala aj pred filmovou kamerou. Na filmovom plátne sa objavila v snímke Voskovca a Wericha Peníze nebo život (1932), kde s Hanou Vítovou spievala Ježkovo blues Život je jen náhoda. Nasledovali ďalšie filmové role, v ktorých stelesnila najmä mladé ľahkomyseľné dievčatá. Stvárnila aj rozmarnú milenku vo filme Pán na roztrháni (1934) v réžii Miroslava Cikána.Počas vojny nemohla hrať. V roku 1947 zakotvila v divadle v pražskom Karlíne. Odtiaľ odišla v roku 1958 a začala vystupovať ako umelkyňa na voľnej nohe s Rudolfom Cortésom s piesňovým programom a estrádami.V Divadle na zábradlí v Prahe účinkovala v inscenáciách Kdyby tisíc klarinetů alebo Faust, Markétka, služka a já. Tu sa dočkala svojho prvého recitálu s názvom Nejlepší rocky paní Hermanové.Potom sa už venovala šansónu, spievala však aj kuplety a pesničky zo starej Prahy. Ďalší jej recitál mal názov "Kdo jste, Ljubo Hermanová?". Hosťovala tiež v nemeckom Stuttgarte v kabaretnom divadle Reunitz Theater.Začiatkom 90. rokov 20. storočia vystupovala speváčka so šansoniérom Igorom Šebom.Životopisnú knihu Ljuby Hermanovej "...co jsem ješte neřekla" vydalo v roku 1993 vydavateľstvo Melantrich.Nenapraviteľná životná optimistka Ljuba Hermanová zomrela v Prahe 21. mája 1996 vo veku 83 rokov.