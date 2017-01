Tenis: Williamsová po triumfe nad Bencicovou: Bol to ťažký žreb

Na snímke americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Jelena Ostapenková (Lot.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:0, Maria Sakkariová (Gr.) - Anett Kontaveitová (Est.) 6:0, 6:4, Jelena Vesninová (14-Rus.) - Ana Bogdanová (Rum.) 7:5, 6:2, Donna Vekičová (Chor.) - Lizette Cabrerová (Austr.) 7:5, 6:2, Serena Williamsová (2-USA) - Belinda Bencicová (Švajč.) 6:4, 6:3, Oceane Dodinová (Fr.) - Cagla Büyükakcayová (Tur.) 7:5, 6:7 (1), 6:2, Anna Blinkovová (Rus.) - Monica Niculescuová (Rum.) 6:2, 4:6, 6:4, Lucie Šafářová (ČR) - Yanina Wickmayerová (Bel.) 3:6, 7:6 (7), 6:1, Nicole Gibbsová (USA) - Timea Babosová (25-Maď.) 7:6 (3), 6:4, Irina Falconiová (USA) - Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 7:5, Johanna Kontová (9-V. Brit.) - Kirsten Flipkensová (Bel.) 7:5, 6:2, Caroline Garciová (21-Fr.) - Kateryna Bondarenková (Ukr.) 7:6 (4), 6:4, Jekaterina Makarovová (30-Rus.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:0, 4:6, 6:1, Karolína Plíšková (5-ČR) - Sara Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:0, Hsieh Su-Wei (Taiw.) - Karin Knappová (Tal.) 6:3, 2:0 - skreč



Melbourne 17. januára (TASR) - České tenistky Karolína Plíšková a Lucie Šafářová sa prebojovali do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Plíšková ako nasadená päťka v úvodnom kole deklasovala Španielku Saru Sorribesovú 6:2, 6:0, jej ďalšou súperkou bude ruská kvalifikantka Anna Blinkovová.Šafářová odvrátila proti Belgičanke Yanine Wickmayerovej deväť mečbalov a napokon zvíťazila 3:6, 7:6 (7), 6:1. V 2. kole ju čaká druhá nasadená Američanka Serena Williamsová, ktorá si poradila so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Bencicovou 6:4, 6:3. Od stavu 4:4 získala šesťnásobná melbournska šampiónka sedem gemov v rade.Po skončení duelu si Američanka zhlboka vydýchla.povedala pre akreditované médiá mladšia zo sestier Williamsových, ktorá sa v Melbourne Parku bude usilovať získať 23. singlový titul z podujatí veľkej štvorky. Ďalej ide aj deviata nasadená Britka Johanna Kontová po triumfe 7:5, 6:2 nad Belgičankou Kirsten Flipkensovou.