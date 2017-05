Ter Stegen sa dohodol s FC Barcelona na novom kontrakte do roku 2022

Brankár Marc-Andre ter Stegen. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Barcelona 29. mája (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen sa dohodol s FC Barcelona na predĺžení spolupráce do roku 2022. Nový kontrakt podpíše v utorok, bude obsahovať výkupnú klauzulu 180 miliónov eur.Bývalý brankár Borussie Mönchengladbach chytá za Kataláncov od roku 2014, doterajšia zmluva platila do roku 2019. Na začiatku svojho barcelonského pôsobenia sa o minúty delil s Claudiom Bravom, po odchode Čiľana do Manchestru City sa stal jasnou jednotkou. V tomto ročníku odchytal 36 stretnutí najvyššej španielskej súťaže a pridal deväť zápasov Ligy majstrov. Dvojku mu robí Holanďan Jasper Cillessen.Barcelonu po sezóne opustí tréner Luis Enrique.odkázal Enriquemu 25-ročný ter Stegen na svojom oficiálnom facebooku.