Thajský súd vydal zatykač na thajského dediča majetku firmy Red Bull

Bangkok 28. apríla (TASR) - Thajský súd dnes vydal zatykač na thajského dediča majetku firmy Red Bull v celosvetovo medializovanom prípade smrteľnej nehody, pri ktorej pred štyrmi rokmi zahynul policajt a páchateľ ušiel z miesta činu. Agentúre DPA zatykača to potvrdila thajská polícia.Vorajut Júvitja 3. septembra 2012 svojím ferrari zrazil v centre thajskej metropoly Bangkok policajta na motocykli, ťahal ho ešte najmenej 200 metrov a nakoniec nechal mŕtvu obeť na ceste a ušiel.Zatykač bol vydaný deň po tom, čo 31-ročný vnuk Čalea Júvitju, zosnulého tvorcu energetického nápoja Red Bull, sa vo štvrtok po mnohých právnych odkladoch neprihlásil na prokuratúre.Vorajutov advokát uviedol rôzne dôvody týchto odkladov, od zdravotných problémov svojho klienta až po cesty do zahraničia, väčšinou do Británie.Zatykač bol doručený do Vorajutovho sídla v Bangkoku, ale prijal ho Vorajutov zástupca v neprítomnosti klienta, informovala polícia.Polícia vyšetruje miesto Vorajutovho pobytu, ale podľa nej sa údajne v súčasnosti nachádza v zahraničí.Prokuratúra vo štvrtok oznámila, že začala zamietať Vorajutove žiadosti o ďalší odklad. Zdôvodnila to tým, že prípad sa vlečie pridlho, čo poškodzuje jej imidž v očiach verejnosti.Podľa polície bude Vorajuta možné zatknúť hneď, ako ho v Thajsku nájdu. Avšak ak je v zahraničí, úrady budú žiadať o jeho vydanie do vlasti.Thajské úrady majú desať rokov na to, aby Vorajuta postavili pred spravodlivosť, keďže potom vyprší platnosť obvinení za bezohľadnú jazdu. Ak ho súd uzná za vinného, Vorajutovi hrozí až desať rokov väzenia.