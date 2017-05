The Chainsmokers sú druhým interpretom, ktorého skladba dosiahla miliardu prehratí na Spotify

The Chainsmokers

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) - Americká elektronická formácia The Chainsmokers sa stala druhým interpretom, ktorého skladba prekonala na streamovacej službe Spotify miliardu prehratí.Podarilo sa im to s hitom Closer, ktorý nahrali so speváčkou Halsey. Ako prvému sa tento míľnik podarilo vlani v decembri dosiahnuť kanadskému rapperovi Drakeovi so singlom One Dance, v ktorom hosťujú Wizkid a Kyla.Formáciavznikla v roku 2012 v New Yorku a tvoria ju dídžeji Andrew Taggart a Alex Pall, pričom v minulosti bol členom aj Rhett Bixler. Na konte majú EP nahrávky Bouquet (2015) a Collage (2016) a album Memories...Do Not Open (2017), s ktorým dobyli americký rebríček Billboard 200. Medzi ich najznámejšie skladby patria okrem spomínanej Closer aj Don't Let Me Down, #Selfie, Roses (feat. Rozes), Paris a Something Just Like This (feat. Coldplay).Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba