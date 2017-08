The New York Times: Kontroverzné politické sochy má aj Slovensko

Jozef Tiso Foto: Reprofoto archív TASR Foto: Reprofoto archív TASR

Washington 21. augusta (TASR) – Sochy politických či vojenských predstaviteľov, ktoré vyvolávajú hnev, vášne a spory, nie sú v Európe ničím novým. Nachádzajú sa vo viacerých krajinách vrátane Slovenska. Napísal to denník The New York Times v súvislosti s pobúrením a nepokojmi, ktoré tento týždeň v USA vznikli okolo konfederačných pamätníkov.napísali noviny.The New York Times uviedli ako príklad okrem iného aj Poľsko, kde sa v uplynulých rokoch odohrával boj o odstránenie sovietskych pamätníkov, sôch či názvov ulíc. V júni tohto roka schválil poľský parlament novelu zákona o zákaze propagácie komunizmu, podľa ktorej majú samosprávy a majitelia pozemkov do jedného roka odstrániť všetky komunistické a sovietske pomníky v celej krajine.napísal denník.Napríklad v Českej republike boli podľa The New York Times po prvej svetovej vojne najprv odstránené sochy habsburskej monarchie a nahradené sochami nových československých demokratických hrdinov ako T. G. Masaryk. Po druhej svetovej vojne zasa komunisti Masaryka odstránili, aby sa znovu vrátil, keď režim padol. Napríklad v obci Holešov bola socha Masaryka odstránená a znovu postavená päťkrát.napísali noviny.The New York Times zdôraznili, že takého spory o sochy nie sú typické len pre východnú Európu s nedávnou krvavou históriou, kde nacistická a potom sovietska okupácia zamiešali politickú príslušnosť. Denník spomenul napríklad Španielsko a sochy generála Francisca Franca či Nemecko a tamojšie nacistické symboly.dodali noviny.