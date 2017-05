The Washington Post: Pentagón predáva jednotkám predražený benzín

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. mája (TASR) - Americké ministerstvo obrany počas uplynulých siedmich rokov zarobilo takmer šesť miliárd dolárov predajom predraženého benzínu svojím jednotkám. Informuje o tom denník The Washington Post." napísali noviny.Dané ministerstvo nielenže predáva palivo za nadhodnotené ceny, ale zarobené peniaze používa na podporu zle hospodáriacich alebo podfinancovaných vojenských programov." vyplýva z vojenských účtovných záznamov.Pentagón podľa zistení denníka predával svojím ozbrojeným silám pohonné látky za cenu často oveľa vyššiu, než akú platia komerčné aerolínie za letecký benzín na voľnom trhu. Cena mala byť vyššia ako jeden a viac dolárov za galón (3,78 litra). Najviac si mal Pentagón takto zarobiť od polovice roka 2015 do začiatku vlaňajška.Ministerstvo to odôvodnilo klesajúcimi cenami benzínu. Cenu paliva pre svoje zložky totiž nemení podľa vyvíjajúcich sa cien ropy, ale určuje ju vždy vopred na celý fiškálny rok.uviedol zástupca ministra obrany Robert Work.Ministerstvo obrany nakupuje palivo centrálne a potom ho ďalej rozpredáva svojím zložkám – letectvu, námorníctvu, armáde a ďalším. Tie zaň platia zo svojich rozpočtov. Tento systém bol zavedený počas druhej svetovej vojny s cieľom zredukovať duplicitu a podporiť efektívnosť.Americké ministerstvo obrany je najväčším spotrebiteľom paliva na svete. Každý rok kúpi približne 100 miliónov barelov paliva pre svoje lietadlá, vojnové lode, tanky a iné zariadenia." píše denník.Viacerí zákonodarcovia podľa The Washington Post túto rozpočtovú metódu spochybňujú. Nepáči sa im nielen prevod peňazí, ale predovšetkým to, že Pentagón má umožnené nazhromaždiť si obrovské zisky predajom paliva. Na predražené palivo sa otvorene sťažovali aj vedúci predstavitelia námorníctva.Denník pripomenul, že Pentagón má aj ďalšie fiškálne problémy a škandály, napríklad kauzu ohľadom závratných platieb pre dodávateľské firmy.," upozornil denník.Prezident USA Donald Trump sľúbil, že zoštíhli a zefektívni federálnu vládu, v prípade ministerstva obrany však navrhol zvýšenie jeho rozpočtu o 54 miliárd dolárov.