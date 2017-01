Tieto firmy žiadajú vládu o podporu, vytvoria nové pracovné miesta

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Pezinská spoločnosť Hyca, s. r. o., žiada investičnú pomoc vo výške 660.000 eur, z toho 420.000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a 240.000 eur na vytvorenie nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes odobrila vláda.spresnil v materiáli rezort hospodárstva.Realizácia investičného zámeru, teda vybudovanie novej výrobnej prevádzky na výrobu valníkov, kontajnerov a nadstavieb, v nominálnej výške 1,2 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2017. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2018 vytvorí 20 nových pracovných miest.Hyca, s. r. o., Pezinok vznikla v roku 2004. Eviduje základné imanie v hodnote 10.000 eur. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Podľa investičného zámeru vo svojej prevádzke v Pezinku spoločnosť v roku 2015 zamestnávala 25 ľudí a dosiahla obrat 6,6 milióna eur.Spoločnosť Versaco, s. r. o., žiada na rozšírenie výrobnej kapacity v Hnúšti investičnú pomoc v celkovej výške 531.600 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to zo zverejneného návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválil vládny kabinet.Investičný zámer sa podľa MH SR plánuje v lokalite Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom investičný zámer doručili Ministerstvu hospodárstva SR, zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy.Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,33 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017." dodalo v návrhu MH SR.Spoločnosť VAW, s. r. o., žiada investičnú štátnu pomoc 677.850 eur na vybudovanie technologického centra na vývoj robotických pracovísk v Sučanoch v okrese Martin, a to formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou úľavy na dani z príjmu. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu, ktorý dne schválila vláda.Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 1,51 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2016 a 2017.spresnil rezort hospodárstva.Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového technologického centra špecializujúceho sa na vývojové a inovačné činnosti zamerané na dizajn, vývoj a inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie, predovšetkým v oblasti vysoko inteligentných robotických pracovísk (systémov) určených na zváranie, manipuláciu, brúsenie a 3D rezanie.Spoločnosť VAW, s. r. o., Sučany vznikla v roku 1991. Eviduje základné imanie vo výške 146.055 eur. Predmetom jej činnosti je aj predaj dvojstopových motorových vozidiel.Versaco, s. r. o., Hnúšťa vznikla v januári 2007. Predmetom jej činnosti je najmä výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo, potravinársky a automobilový priemysel. Spoločníkmi firmy sú fyzické osoby z Poľskej republiky.Žilinská firma Hyunnam SK, s. r. o., žiada štátnu investičnú pomoc na rozšírenie výrobných kapacít v lokalite Krásno nad Kysucou, v okrese Čadca, vo výške 5,9 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválil vládny kabinet.Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 16,99 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2016 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom vytvorí do konca roku 2018 žiadateľ 240 nových pracovných miest.Cieľom investičného zámeru je rozšírenie existujúceho podniku priemyselnej výroby zameraného na výrobu komponentov do automobilov, pričom 100 % plánovanej produkcie je určenej na export.Spoločnosť Hyunnam SK, s. r. o., Žilina zapísali do Obchodného registra SR v apríli 2014. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Eviduje základné imanie vo výške 5 miliónov eur.Firma Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., žiada od štátu na rozšírenie vývojového centra v Trenčíne investičnú pomoc v celkovej výške 802.574 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda." spresnil rezort hospodárstva.Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR rozšírenie existujúceho technologického centra špecializujúceho sa na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov, najmä palubových prístrojových dosiek, palubových systémov, panelov dverí, podlahových konzol a stropných ovládacích systémov.Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., so sídlom v Bratislave bola zapísaná do Obchodného registra SR 1. januára 2015. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Spoločníkmi firmy sú budapeštianska spoločnosť Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. a britská spoločnosť Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.