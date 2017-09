Tieto tri slovenské univerzity sa dostali medzi najlepšie na svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska. Ide o Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave a Technickú univerzitu v Košiciach, vyplýva z prestížneho celosvetového rebríčka Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018.UK sa tak ako vlani umiestnila na 601. až 800. mieste. STU a Technická univerzita v Košiciach skončili na 801. až 1000. mieste. Prvú pozíciu obsadila University of Oxford, ktorú nasledujú University of Cambridge a California Institute of Technology. TASR o tom informovala Andrea Földváryová z oddelenia komunikácie na UK.povedal rektor UK Karol Mičieta.Rankingový systém THE WUR hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta. Medzi hodnotené parametre patria napríklad citačný ohlas, výučba, výskum či medzinárodný pohľad.dodal Mičieta.