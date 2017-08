Tillerson: USA budú reagovať na odvetné kroky Ruska do 1. septembra

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 7. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson dnes oznámil, že Spojené štáty budú reagovať do 1. septembra na rozhodnutie Moskvy o výraznom zredukovaní diplomatického personálu USA v Rusku.Tillerson novinárom počas návštevy Filipín povedal, že s plánmi USA na odpovedanie do uvedeného termínu oboznámil ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ich nedeľňajšom stretnutí v Manile, informuje agentúra AP.Šéf americkej diplomacie podľa vlastných slov Lavrovovi povedal, že Washington stále nerozhodol, ako bude reagovať. Ruskému rezortnému kolegovi dalo ruskej odvete na nové sankcie schválené americkým Kongresom.Ruská vláda nedávno oznámila americkej strane, že musí obmedziť počet pracovníkov svojich diplomatických zastupiteľstiev v Rusku o 755, teda 60 percent. Pokyn však vyvolal určité nejasnosti, pretože USA majú v Rusku podľa dostupných informácií oveľa menej než 755 amerických zamestnancov.Tillerson sa vyjadril aj k Severnej Kórei, keď povedal, že najlepší signál pripravenosti na rozhovory s USA, aký by mohol Pchjongjang dať, by bolo zastavenie raketových skúšok.Podľa jeho slov by však nešlo len o jednoduché pozastavenie odpaľovania rakiet na niekoľko dní či týždňov. Tillerson dodal, že o konkrétnom časovom rámci nebude hovoriť, pričom Spojené štáty majúotvorené pre Severnú Kóreu, ak sa rozhodne vyjadriť ochotu rokovať s nimi. O aké prostriedky ide, nespresnil.