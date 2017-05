Tím expertov OPEC už pripravuje program najbližšej schôdze

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 19. mája (TASR) - Tím expertov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) už pripravuje program najbližšej schôdze, ktorá bude 25. mája. Hľadajú možnosti nielen ako predĺžiť, ale tiež prehĺbiť dohodu o znížení produkcie. Uviedli to zdroje z ropného kartelu.Najväčší producenti ropy - Saudská Arábia (z OPEC) a Rusko (nie je členom kartelu) sa zhodli na tom, že súčasnú dohodu o obmedzení ťažby je potrebné predlžiť do marca 2018, aby sa podarilo zlikvidovať nadmerné skladové zásoby a podporiť rast cien komodity.Tím odborníkov OPEC rokuje vo Viedni už od stredy 17. mája a dnes by mali skončiť. Podľa jedného zo zdrojov sa diskutovalo aj o ráznejšom znížení produkcie vzhľadom na predpokladané zvýšenie dodávok ropy na svetové trhy zo strany nečlenov, predovšetkým ropných firiem z USA, ktoré vďaka zdraženiu komodity otvárajú nové, nekonvenčné vrty.prezradil ďalší zdroj.Tím odborníkov neurčuje politiku kartelu, ale pripravuje program na rokovania členov OPEC s ostatnými významnými producentmi o predĺžení terajších limitov na ťažbu. Platnosť aktuálnej dohody totiž vyprší 30. júna.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby ropy v 1. polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, aby podporili rast jej cien a zníženie zásob v skladoch. Ich dohoda pomohla naštartovať rast cien komodity, ale zároveň pomohla zvýšiť aj ziskovosť pri ťažbe ropy z bridlíc, čo využili americké firmy.Okrem toho, zásoby ropy v skladoch sú stále vysoké, čo bráni výraznejšiemu zdraženiu ropy a vytvára tlak na OPEC a ostatných producentov, ktorí pristúpili k dohode, aby ešte ráznejšie znížili svoju produkciu.Detaily z rokovania tímu odborníkov nie sú zatiaľ známe. Dnes sa diskutuje o technických aspektoch dohody. OPEC pripomína, že stretnutie expertov je neformálne a výsledky ich rokovaní nie sú záväzné, len informatívne.