Tínedžerka narazila s bicyklom do policajného auta, pozerala do mobilu

Dortmund 16. júla (TASR) - Bicyklovanie a súčasné hľadenie do mobilného telefónu možno nie je v Nemecku trestným činom, ale nemusí sa dobre skončiť, ak pritom narazíte do policajného auta.Práve to sa v sobotu stalo na západe Nemecka 17-ročnej tínedžerke, ktorá pri jazde na bicykli počúvala hudbu a aj si niečo prezerala na mobile. Pri strete s policajným vozidlom utrpela ľahké poranenia.Hliadkujúci muž zákona si všimol nebezpečné správanie sa slečny a snažil sa ju upozorniť blikaním svetiel, trúbením a tým, že jej vošiel do cesty. Dievča ho však zaregistrovalo, až keď doňho vrazilo.Polícia odhadla výšku škody spôsobenej pri nehode približne na 600 eur. Nie je známe, či ide o škodu na aute, na bicykli či na oboch, dodáva agentúra DPA.