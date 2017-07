TIP NA VÝLET: Na Katarínke sprístupnili kostolnú vežu

Na archívnej snímke ruiny kláštora Katarínka v lesoch Malých Karpát pri Dechticiach. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Dechtice 6. júla (TASR) – Kostolná veža zo 17. storočia v areáli zrúcaniny kostola a kláštora sv. Kataríny pri obci Dechtice v okrese Trnava je od dnešného dňa sprístupnená verejnosti. Vežu niekoľko rokov opravovali dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže OC Katarínka.informoval zakladateľ projektu Peter Herceg.Herceg zároveň upozorňuje návštevníkov, aby boli pri výstupe i zostupe opatrní, pretože schody vedúce na vežu sú strmé. S prísnymi bezpečnostnými opatreniami súvisia aj určité obmedzenia týkajúce sa počtu návštevníkov, ktorí môžu súčasne vystúpiť na vežu. Vstup do veže je možný počas priaznivého počasia, naraz môže vyjsť maximálne 16 návštevníkov a len za účasti prítomných sprievodcov. Veža bude prístupná počas celého leta od 8. do 17. hodiny.Kostolná veža bola slávnostne požehnaná v stredu 5. júla počas Dňa otvorených dverí, ktorý prilákal na Katarínku viac ako tisíc návštevníkov. Súčasťou programu bola svätá omša medzi múrmi kostola, ktorú celebrovali františkán Felix Mária a Miroslav Kováč. Zaujímavosti o kostole a kláštore sv. Kataríny Alexandrijskej ponúklo divadelné predstavenie, pre najmenších boli pripravené tvorivé cechy a dielne.Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, familiárne nazývanej Katarínka, sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Dobrovoľníci sa počas letných táborov už od roku 1994 aktívne venujú záchrane kultúrnej pamiatky či zveľaďovaniu blízkeho okolia. Za 23 rokov sa na Katarínke na dobrovoľníckych táboroch zúčastnilo 1602 dobrovoľníkov. Na záchranu ruín využívajú tradičné techniky miešania vápennej malty, murovania, škárovania či kresania dubových trámov. V tohtoročnej sezóne plánujú dokončiť konzervačné práce kláštora. V kostole sa bude pracovať na posledných dvoch hlaviciach pilierov a ich následnom zatrávnení. Zároveň budú okrem hrubých prác prebiehať archeologické výskumy.Kláštor, ktorý patril františkánskemu rádu, bol založený v roku 1618 na mieste, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Komplex bol postavený v ranobarokovom štýle s neskorogotickými prvkami talianskym staviteľom Pietrom Spazzom. Katarínka bola miestom rušného života mníchov a cieľom mnohých pútí pospolitého ľudu. V 17. storočí bola niekoľkokrát poškodená tureckými vpádmi či cisárskymi vojskami, no vždy bola opravená a život v nej koloval ďalej. Čo nedokázali vojská, to sa podarilo politikom. V júli 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi museli toto miesto opustiť, inventár bol porozdávaný okolitým kláštorom i obciam, kláštor začal pustnúť a meniť sa na ruiny. Dnes možno vidieť ešte dobre zachované kostolné ruiny s vežou a zvyšky jedného krídla kláštornej budovy.