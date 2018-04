TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica triumfovala nad Trenčínom v 3. finále

Na snímke radosť hráčov Banskej Bystrice v treťom zápase finále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 17. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

HC'05 iClinic B. Bystrica - Dukla Trenčín 6:1 (0:1, 2:0, 4:0)



Góly: 22. Hohmann (Bartánus, Bubela), 36. Hrnka (Faille, Asselin), 49. Bartánus (Surový, Hohmann), 52. Asselin (Delisle, Faille), 60. Lamper z tr. strieľania, 60. Skalický - 2. Ölvecký (Bezúch).

Rozhodovali Baluška, Štefík - M. Korba, Smrek,

vylúčení 6:5, navyše Gašparovič 5+DKZ za pichanie, Deveaux (obaja Trenčín) 10 min za nešportové správanie, presilovky 3:1, v oslabení 2:0, 2841 divákov (vypredané). Stav série 3:0.



Zostavy



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Gélinas, Delisle, Brejčák - Lamper, Surový, Hrnka - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Bortňák



Dukla Trenčín: Hiadlovský - Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bezúch, Sádecký, Hossa - Varga, Pardavý, Mikula - Deveaux, Švec, Hudec - Gašparovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - V treťom finále Kaufland play off Tipsport Ligy hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica uštedrili Dukle Trenčín ďalšiu prehru po jednoznačnom výsledku 6:1 a na zápasy vedú už 3:0. V stredu od 18.00 h budú mať možnosť sériu ukončiť a obhájiť titul.Trenčanom úvod tretieho finálového zápasu vyšiel dokonale. Pomohli im však domáci, v 1. min sa nechali dvakrát vylúčiť a umožnili súperovi hrať presilovku piatich na troch. Dovedna mala trvať 91 sekúnd, no Trenčania ju skrátili, keď po 27 sekundách Bezúch naservíroval puk pred bránku voľnému Ölveckému. Tesne pred gólovou akciou mohol Češík puk aj vyhodiť, no nestalo sa a psychickú výhodu si mohli užívať hostia. Veľa počas nej nevymysleli, Lukáša v bránke takmer neohrozili a až Radivojevič v 19. min po nádejnom prieniku ho prinútil k vážnejšiemu zákroku. Domáci sa snažili čo najrýchlejšie vyrovnať, v prvej tretine sa však od nich odvrátilo aj šťastie. V 7. min Faille vo výhodnej pozícii puk netrafil, v 10. i 15. min Bubela dvakrát nastrelil žŕdku a Hiadlovského, ktorý v bránke nahradil zraneného Valenta, dokonale preveril v 15. min aj Bartánus. Úvod druhej sa podobal prvej, len dresy sa zmenili. Najskôr v presilovke netrafil odkrytú bránku Hrnka a hneď po nej nekrytý Hohmann pred bránkou zužitkoval v 22. min presnú nahrávku Bartánusa. V 24. min mohol vrátiť vedenie hosťom v presilovke Hossa, obranný val však neprestrelil, v 32. min ho zasa v rýchlom protiútoku vychytal Lukáš. V 34. min pribudla na strane Trenčína ďalšia príležitosť v podaní Gašparoviča, popri prevahe 'baranov' to však boli len zriedkavé svetlé okamihy hostí v ofenzíve. Tretí gól zápasu sa podobal tým predchádzajúcim, v presilovke zakončoval v 36. min Hrnka po nahrávke od Failleho opäť z bezprostrednej blízkosti. Tesne pred sirénou v 40. min stihol Mikula trafiť ešte žŕdku domácej bránky a hosťom nezostalo nič iné, ako všetky sily vložiť do tretej tretiny a pokúsiť sa odvrátiť hrozbu tretej prehry v sérii. V 44. min strelu Hrnku zlikvidoval Hiadlovský, na druhej strane mal príležitosť aj Sádecký, gólu sa však nedočkal a Trenčania neustále ťahali za kratší koniec. V 46. min Lamperov samostatný nájazd po chybe Starostu zneškodnil Hiadlovský, a potom nasledoval päťminútový trest pre Gašparoviča s jedinečnou možnosťou pre domácich pridať ďalší gól. Postaral sa oň po učebnicovej kombinácii v 49. min zblízka Bartánus a keďže onedlho v 50. min Sojčík nepremenil možnosť na kontaktný gól, 'barani' sa jasne nasmerovali na víťazstvo a mečbalovú možnosť. V 52. min sa domáci diváci po prekrásnom teči Asselina v presilovke radovali zo štvrtého gólu a na ráznejšiu odpoveď už hostia nemali sily, navyše v 60. min ich zdrvil piaty i šiesty gól domácich vďaka Lamperovi z trestného strieľania a Skalického po nájazde 11 sekúnd pred koncom.