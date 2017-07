Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 26. júla (TASR) – Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská Nová Ves stáva farmou extraligistu. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.objasnil Švagerko. Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany.doplnil.Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej.uviedol Volný. Spoluprácu medzi klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra.povedal Bondra.poznamenal popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil.Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je neobmedzený.Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol šampionát pod Tatrami rekordnú divácku účasť. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou existovala aj v roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským klubom a súčasne bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do prvoligového tímu.