TIPSPORT LIGA: Nitra vyhrala v Banskej Bystrici 3:2

Na snímke Henrich Ručkay (Nitra) v zápase 1. kola Tipsport ligy v hokeji HC '05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra v Nitre 8. septembra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1, - 0:1)

Góly: 53. Brittain, 59. Kubka (Lamper) - 38. Luciani (Šiška, Krištof), 59. Blackwater (Luciani), 62. Luciani (Blackwater). Rozhodcovia Müllner, P. Stano - Šefčík, Kollár, vylúčení 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 2548 divákov.



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Lassila - Dame-Malka, Sedlák, Kubka, Ďatelinka, Gélinas, Mihálik, Brejčák - Lunter, Faille, Bartánus - Lamper, Bortňák, Belluš - Hohmann, Bubela, Brittain - Tamáši, Češík, Gabor



HK Nitra: Hartzell - Rais, Mezei, Kováčik, Pupák, Ordzovenský, Hruška, Kuzma, Korím - Paulovič, Krištof, Šiška - Luciani, Blackwater, Mikúš - Ručkay, Šille, Kutálek - Štumpf, Friedmann, Rzavský

MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad 1:2 pp

Na snímke vpravo Tomáš Klimenta (Žilina) v zápase 1. kola Tipsport ligy v hokeji MsHK DOXXbet Žilina – HK Poprad v Žiline 8. septembra 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 3. Juraško (Klimenta) - 60. Vandas (Svitana, König), 61. Mlynarovič (Svitana). Rozhodovali: Lauff, Lokšík – Krajčík, Junek, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, zmeny: Poprad od 12. bez R. Rapáča



Zostavy:

Žilina: Tomek – P. Mikuš, Hatala, Poulin, Juraško, Mich. Roman, Harant, Meliško – Handlovský, Martindale, Pitt – Švihálek, Húževka, J. Jurík – Konečný, Holovič, Stupka – Rogoň, Ondruš, Klimenta



Poprad: Corbeil – Fabian, McDowell, König, D. Brejčák, Zadražil, Ježek, Dinda, Ignatov – R. Rapáč, Heizer, Vandas – Štrauch, Mlynarovič, Svitan – Bondra, Matej Paločko, Abdul – Bogoslovski, Lichanec, Matúš Paločko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) - Pred úvodným buly, ktoré vhodil tréner reprezentácie Craig Ramsay, si domáci pripomenuli krásne chvíle z minulej sezóny pri odhalenej majstrovskej zástave, so Surovým, Handzušom i Zedníkom. Vtedy zdolali Nitranov v rozhodujúcom finálovom zápase 6:2, no tentoraz sa so súperom oveľa viac natrápili. Po dvoch tretinách prehrávali 0:1 po góle Lucianiho v 38. minúte po presnej strele k žrdi a mali o čom v prestávke rozmýšľať. Len občas sa dostali do typickej, agresívnej a nátlakovej hry, v 2. tretine im navyše ubrali sily tri vylúčenia.Nitrania sa presadzovali im vlastnou kombinačnou súhrou, často súpera prekorčuľovali, čo však na oboch stranách chýbalo, bolo presnejšie zakončenie. Šancí sa zrodilo dostatok, aj tvrdých striel, s ktorými si obaja brankári vždy, okrem gólu kanadskej posily Lucianiho, poradili. V 6. minúte trafil Ručkay žrď, v 33. Bartánus spálil samostatný nájazd, v 38. zasa Brejčák nevyužil veľkú šancu na vyrovnanie a nedotlačil puk do siete. V tretej tretine sa obraz hry príliš nezmenil. V 44. minúte Mikúš skóre nezvýšil, streleckú parketu nevyužil a bránku netrafil. Aj Luciani v 45. minúte po chybe domácej defenzívy mal gól na hokejke a prinútil Lassilu k zákroku. V 48. minúte Gabor nepremenil klasický samostatný nájazd, Hartzell v bránke zachoval pokoj a bolo otázne, či sa vôbec nájde niekto z "baranov", kto ho prekoná.V 53. minúte po chybe Šilleho sa domáci predsa len dočkali, v nájazde vyrovnal Brittain a mali blízko aj k ďalšiemu gólu, keď od 54. minúty si zahrali 86-sekundovú presilovku štyroch na troch. V 56. minúte Krištof vyskočil z trestnej lavice, stihol aj zblízka vystreliť a vyskúšať postreh Lassilu. Zdanlivé rozuzlenie padlo v 59. minúte, pri prečíslení si Kubka zvolil strelu a trafil presne pod žrď. "Corgoni" však hneď po 20 sekundách vyrovnali vďaka Blackwaterovi a muselo sa predlžovať. V 62. minúte po prečíslení a spolupráci s Blackwaterom sa rútil sám na bránku Luciani a rozhodol o dvoch bodoch pre hostí.Žilina 8. septembra (TASR) - Otvárací zápas sezóny na domácom ľade hrali Žilinčania bez diváckej podpory. Duel s "kamzíkmi" bol prvý, v ktorom si odpykávajú trest za výtržnosti divákov v minulej sezóne. Úvod zápasu vyšiel lepšie domácim, keď ich tlak vyústil po akcii Klimentu do gólu Juraška, ktorý umiestnil puk k ľavej žrdi Corbeilovej bránky. Poprad postupne vyrovnal hru a v polovici 1. tretiny sa dostal aj k presilovke. Na jej konci v 12. minúte však Handlovský nepekne narazil na mantinel Rapáča, ktorý sa zranil a museli ho odniesť z ľadu na nosidlách. Ani ďalšiu početnú výhodu však kamzíci nevyužili a Tomek si bez problémov držal čisté konto. Poprad v posledných piatich minútach viackrát zavrel Žilinu do jej obrannej tretiny, ale z tlaku nič nevyťažil a v závere sa musel brániť pri vylúčení McDowella.Žilina začala druhú tretinu pokračujúcou presilovkou, ale nič veľké z nej nevyťažila. Naopak, hostia mali v 25. minúte na dosah vyrovnávajúci gól, ale proti Abdulovej šanci zblízka zasiahol Tomek parádne lapačkou. Vyrovnaný zápas mal na úvod sezóny slušné tempo, ale nepresností v hre oboch tímov bolo veľa a šancí sa rodilo málo. Čo smerovalo na bránky, pochytali brankári, ktorí boli opory tímov.Tomek podržal svojich aj v úvode tretej časti, keď hrali Popradčania presilovku. Ani tretiu početnú výhodu v zápase však nevyužili, naopak, zvýšiť tesný náskok "vlkov" mohol v 44. minúte Húževka, trafil však iba ľavú spojnicu bránky Popradu. Na opačnej strane sa o pár desiatok sekúnd nepresadil sám pred Tomekom Mlynarovič, keď namieril vysoko nad. Poprad sa snažil o vyrovnanie, ale v snahe ho pribrzdilo vylúčenie v 48. minúte, ktoré však domáci nedokázali potrestať. "Vlci" zvýšili početnosť streľby, chceli pridať ďalší gól, ale do vyloženej šance sa nedostali. Na opačnej strane zastavil v 54. minúte strelu Štraucha pred bránkovou čiarou betónmi Tomek. Hostia v závere stavili všetko na útok, čo im nevychádzalo, no domáci nedokázali využiť otvorenú obranu na zvýšenie vedenia. Sedemdesiat sekúnd pred koncom sa hostia odhodlali k hre bez brankára a o štrnásť sekúnd aj vyrovnali, keď strela Svitanu od modrej, tečovaná Vandasom, skončila za bezmocným Tomekom.Predĺženie trvalo iba 58 sekúnd, keď ho tvrdou strelou spoza kruhov ukončil Mlynarovič a rozhodol o víťazstve Popradu.