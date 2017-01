Tipsport liga: Nitra vyhrala v Žiline, Martin zdolal Liptovský Mikuláš

Na snímke zľava Filip Ondruš a Peter Ordzovenský (obaja Žilina), Marek Slovák a brankár Eric Hartzell (obaja Nitra) počas zápasu 42. kola Tipsport ligy MsHK Žilina - HK Nitra v Žiline 22. januára 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina – HK Nitra 3:4 (0:0, 3:3, 0:1)

Góly: 21. Hruška (Hovorka, Juraško), 21. J. Jurík (Novotný, Húževka), 24. Konečný (Holovič, Stupka) – 29. H. Ručkay (Korím, Krištof), 30. Milam (Paukovček, H. Ručkay), 31. H. Ručkay (Blackwater, Meland), 56. Paukovček (Cope, Šille). Rozhodovali: Goga, Jonák – Vyšný, Synek, vylúčení: 4:8, navyše: Švihálek 5+DKZ údery - Cope 10 minút za nešportové správanie, Mezei 5+DKZ údery, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1402 divákov



Zostavy:

Žilina: Tomek – D. Brejčák, Juraško, Gutwald, Den. Rehák, M. Grman, Macejko, Prokop, Mendrej – Handlovský, Hruška, Hovorka – J. Jurík, Húževka, Novotný – Konečný, Holovič, Stupka – Matis, Ondruš, Švihálek



Nitra: Hartzell (24. Valent) – Milam, Ordzovenský, Pupák, Mezei, Meland, Versteeg, Korím, Piačka – Blackwater, M. Slovák, Tvrdoň – H. Ručkay, Krištof, Kutálek – Macík, J. Štefanka, Bajtek – Cope, Paukovček, Šille

MHC Martin - MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Góly: 9. Pokrivčák (Surovka), 20. Galamboš (Varga), 27. Varga (Rusina, Galamboš), 44. Korostin (Varga, Galamboš) - 21. M. Sukeľ (Kriška, Uram), 39. Lištiak (Makovský, Piatka). Rozhodovali: Snášel, Husár - Bednár, Gajan, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 2000 divákov.



Zostavy:

MHC Martin: Dzubina - Rusina, Brňák, Pacalaj, Salija, König, Leško - Korostin, Galamboš, Varga - Rzavský, Heizer, Koyš - Pokrivčák, Dlouhý, Surovka - Dvořák, Jurášek, Šálka



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Križan - Makovský, Šiška, Nádašdi, Mezovský, Kadlubiak, Moravčík, Oravec - Rudolf Huna, Robert Huna, Uhrík - Kriška, M. Sukeľ, Uram - Števuliak, Cibák, J. Sukeľ - Lištiak, Piatka, Laco

HK Dukla Trenčín – HK Poprad 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 17. J. Ručkay (Sojčík), 39. Hecl (Drgoň, Sádecký) – 45. Svitana (Mlynarovič, Štrauch). Rozhodovali: M. Novák – M. Junek, M. Krajčík, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2005 divákov



Zostavy:

Trenčín: Volden – Bohunický, Bagin, Holenda, Cebák, Hatala, Drgoň, Pavúk – Tománek, Bulík, Marc. Hossa – J. Ručkay, J. Švec, Sojčík – Bezúch, Šimun, Jak. Gašparovič – D. Hudec, Sádecký, M. Hecl - Mišenev



Poprad: Šúrek – Fabian, Guliaev, Dinda, Suchý, Ježek, Krempaský, Chaloupka, Postnikov – Hvila, Zagrapan, Lichanec – Paločko, Troliga, Kroták – Henderson, Murček, D. Bondra – Štrauch, Mlynarovič, Svitana

HC Nové Zámky - HC 05 Banská Bystrica 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 34. Brabenec (Hudec, Sandgren), 35. Saarinen - 38. Maione (Wishart), 43. Truchno (Zigo, Kafka), 59. Maione (Truchno). Rozhodovali: Adamec, Konc - Orolin, Stanzel, vylúčení: 6:5, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 956 divákov



Zostavy:

Nové Zámky: Lundström - Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, M. Chovan, Mäkinen, Maier, Sucharda - Hudec, Brabenec, McParland - Paulovič, Kytnár, Saarinen - Lelkeš, Čaládi, Lavrovs - Tibenský, Rehák, Fábry



Banská Bystrica: Lawson – Wishart, Maione, Mihalik, Luža, Kubka, Ďatelinka, Matuškin, Gründling – Buc, Surový, Hickmott – Truchno, Zigo, Kafka - Lamper, Bortňák, Matoušek - Belluš, Tamáši, Hamráček

HKM Zvolen - HC Košice 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 40. L. Novák (Zuzin, Puliš), 41. Majdan (Valenta) - 1. Boltun (Jankovič, Nagy), 59. Suja (Vašíček), 62. Šedivý. Rozhodcovia Štefík, Fridrich - Výleta, Rojík, vylúčení 6:4, navyše 5 min Klhůfek (Zvolen) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, zmeny: 21. bez Šišovského - 27. až 40. bez Dudáša, 1095 divákov.



Bratislava 22. januára (TASR) - V nedeľňajšom zápase 42. kola Tipsport Ligy zvíťazili hokejisti Košíc nad Zvolenom 3:2 po predĺžení. Ich náskok na čele tabuľky pred Banskou Bystricou a Nitrou sa zmenšil na dva body, keďže "barani" bodovali naplno proti Novým Zámkom (3:2) a majster uspel v Žiline (4:3).Obom tímom sa v poslednom období darí a čakalo sa, kto zo súperov potiahne sériu ďalej. Žilina navyše proti majstrovi v tejto sezóne vie zahrať a potvrdzovala to aj v úvodnej tretine, v ktorej mala herne o čosi viac navrch. Už v 2. min. sa dostali vlci k presilovke, ale nedokázali ju využiť a predčasne ju ukončil faul Novotného. Podobne pochodili v početnej výhode aj hostia, no viesť mohli ako prví oni. V 10. min. Prokop fauloval Mareka Slováka, ktorý šiel sám na Tomeka, ale nariadené trestné strieľanie Slovák nedokázal využiť. Hra mala spád, domáci viac ohrozovali Hartzella v bráne corgoňov, ale ten v závere tretiny podržal svoj tím viacerými zákrokmi a poradil si aj s tutovkou Matisa v 19. min.Druhú časť začali Žilinčania excelentne a za 35 sekúnd viedli 2:0. Najskôr sa strelou švihom presadil Hruška, o 12 sekúnd zvýšil vedenie Jurík, ktorého prihrávku si jeden z obrancov hostí vrazil za Hartzella. Tréner Nitranov Andrej Kmeč si vzal oddychový čas, po ktorom sa hostia prebrali a začali viac podkurovať Tomekovi. Blackwater šiel však na trestnú lavicu a v 24. min. Konečný po buly prebral puk a blafákom prekonal Hartzella, ktorého po treťom góle vystriedal Valent. Hostia si však o pár desiatok sekúnd neudržali nervy na uzde a pri mantineli vyvolali potýčku najskôr Cope a Prokop a potom kapitán hostí Mezei s o hlavu menším Švihálkom. Súboj na päste skončil nerozhodne, Mezei a Švihálek šli pod sprchy a domáci, hnaní rozvášneným publikom, mali výhodu presilovky. Nevyužili ju a Nitra sa vzchopila. Najskôr znížil v 29. min. Ručkay, o necelé dve minúty pri avizovanom vylúčení domácich pridal druhý gól Milam a presne o minútu na to vyrovnal strelou spomedzi kruhov opäť Ručkay. Začínalo sa prakticky odznova, súboj dostal nový náboj a oba tímy sa snažili gólovo odpútať od súpera. Brankári však boli oporami svojich mužstiev a pri viacerých dobrých pokusoch vytiahli skvelé zákroky.V tretej časti bol viac v permanencii domáci Tomek, ktorý podržal svojich pri viacerých dobrých pokusoch Nitranov. Vlci sa zameriavali na pozorné bránenie, ale dosť často sa dostávali pod tlak Nitry, ktorá ich viackrát nepríjemne zavrela v obrannej tretine. Žilinčanom potom neostávalo nič iné, ako spoliehať sa na protiútoky, ale nedokázali z nich skórovať. V 56. min. však domáci chybovali v rozohrávke, Nitra sa dostala k puku a Paukovček ju prvý raz v zápase dostal do vedenia. Domáci sa ešte snažili niečo na hostí vymyslieť, hrali však rozhárane a majster udržiaval priaznivý stav. Sto sekúnd pred koncom Macík oslabil corgoňov a ponúkol domácim šancu na presilovku a neskôr i hru bez brankára. Vlci však ani v dvojnásobnej presile nič nevymysleli a prehrali s Nitrou 3:4.Stredoslovenské derby začali obe mužstvá opatrne a dlho sa na ľade nič nedialo. Vzruch priniesla až 9. minúta, keď Pokrivčák z protiútoku trafil z uhla medzi betóny Križana a domáci sa ujali vedenia. Ďalšie minúty patrili domácemu gólmanovi Dzubinovi, ktorý najskôr zneškodnil strelu Rudolfa Hunu po úniku a potom si poradil aj so šancou M. Sukeľa, ktorému ideálne prihral Uram. V 19. min stálo pri ňom aj šťastie, keď teč Piatku skončil tesne vedľa ľavej žŕdky.Nedáš-dostaneš sa potvrdilo aj teraz. Dvojica Varga - Galamboš v oslabení zvládla prečíslenie dvoch proti jednému a Galamboš pridal druhý gól Martina. Liptáci mali v závere prvej a na začiatku druhej tretiny výhodu dvojnásobnej presilovky, ktorú využil M. Sukeľ a znížil. Od 26. min hrali aj domáci presilovku 5:4, ktorú zužitkoval Varga a Martin viedol opäť o dva góly. Strelci potom viackrát zaváhali na oboch stranách, ale v 39. min už bol hosťujúci Lištiak úspešný a Liptáci znížili na 3:2. V úvode tretieho dejstva nevyužili dobré príležitosti domáci Korostin a Rzavský, ale v 44. min sa pekne uvoľnil Korostin a umiestnenou strelou prekonal Križana. V 49. min sa ocitol v tutovke Kriška a po ňom aj Nádašdi, ale Dzubina potvrdil dobrú formu. V 52. min si na martinskom gólmanovi "vylámal zuby" aj Šiška. V 56. min strieľal z dobrej pozície Varga, ale Križan bol na mieste. Martinskí hokejisti záver zápasu zvládli takticky a tak sa tešili z cenného víťazstva a troch bodov.Domácim sa už po 20 sekundách hry podarilo vybojovať presilovku, no okrem Cebákovej strely od modrej Šúrekovi nepohrozili. Neskôr preveril jeho pozornosť z pravého kruhu Sojčík, na druhej strane to skúšal v pohybe Zagrapan či Kroták. Po sérii neúspešných striel si Popradčania zahrali v početnej výhode, a hoci sa im podarilo obsadiť pásmo, ani po množstve dorážok po Paločkovej strele neotvorili gólové skóre. Najväčšiu šancu v tretine mala na druhej strane dvojica Sádecký – Hecl, avšak keď druhý menovaný zakončoval do odkrytej bránky, nastrelil presne tyčku. Dukla sa následne postarala o tlak, ktorý dokázala aj zužitkovať – spred bránky poslal svoj tím do vedenia Ručkay. Len o minútu na to mal vyrovnanie na hokejke Murček, ale strela forhendom spred bránkoviska mu nevyšla.Hostia sa museli viac než jeden a pol minúty brániť o dvoch hráčov, no šikovným vypichovaním puku svojmu brankárovi vo veľkom pomohli. Tiež sa postarali o tlak pred domácim gólmanom, zblízka to skúšal Kroták, jeho puk Volden vyrazil pred seba. Následné dorážky sa rozhodol zastaviť priľahnutím puku Bohunický, za čo si hostia vyslúžili trestné strieľanie – Svitanovi zakončenie blafákom ale nevyšlo. Spomínanému útočníkovi nevyšla následne ani strela po Hatalovej chybe, po Voldenovom zákroku sa domáci tréner rozhodol pre oddychový čas. 4 minúty pred koncom si zahrali hostia v početnej výhode, od modrej to skúšal Suchý, spoza ľavého kruhu Svitana, no vyrovnanie sa nekonalo. Ba práve naopak – dopredu sa dostala Dukla, odrazeného puku sa ujal Hecl a zakončením popri žrdi zvýšil na 2:0.Začiatok tretej časti priniesol presilovú hru o dvoch hráčov pre Poprad, spred bránky to skúšal Zagrapan, od modrej vyslal bombu Guliaev. Tlak hostí pokračoval aj po skončení hry v početnej výhode, o kontaktný gól sa dorážkou spred bránky postaral Svitana. Ďalší presný zásah mohol pridať Troliga, osamotený pálil z ľavého kruhu, no bránku napokon minul. Hra patrila vyslovene hosťom, svojho súpera nepúšťali do útočného pásma, a postarali sa o nejedno zatlačenie. Duklu vo veľkom podržal Volden, a to dokonca aj necelé dve minúty pred koncom, keď hrala v početnej výhode.Bystričania už od úvodu stretnutia potvrdzovali svoje postavenie v prvej trojke tabuľky a súperovi nedali dýchať. V 3. minúte preveril domáceho brankára švihom Matoušek. O ďalšie tri minúty neskôr sa ten istý hráč ocitol priamo pred Lundströmom, no znova nedokázal gólovo zakončiť. V 11. minúte sa ocitol v dobrej streleckej pozícii Tibenský, no jeho zakončenie z pravého kruhu brankár Lawson vytesnil. Následne predviedol pekný prienik domáci Lavrovs, puk však už nedokázal zasunúť za chrbát bystrického brankára. Na druhej strane mohol rozvlniť novozámockú sieť Kafka, no Lundström predviedol vynikajúci zákrok betónom. V závere úvodnej tretiny vzplanuli pri novozámockej bráne vášne, čoho výsledkom bolo niekoľko vylúčených na oboch stranách. Pomer striel po prvej tretine bol 18:4 v prospech hostí.Do druhej tretiny nastúpili domáci oveľa aktívnejšie, aj keď zakončenia Sandgrena a Lelkeša gól nepriniesli. V polovici stretnutia dobre zabojoval v útočnej tretine domáci Saarinen, čoho výsledkom bola strela Drtinu. S tou si však, aj s pomocou obrancov, poradil brankár Bystrice Lawson. O niekoľko okamihov neskôr mal veľkú príležitosť Brabenec, no ťažký puk nestihol spracovať. Následne opečiatkoval prudkým príklepom od modrej žrď Lawsonovej brány Sandgren, k odrazenému puku sa dostal Brabenec a poslal ho do bystrickej siete. Gól však musel dodatočne potvrdiť videorozhodca. Ubehlo ďalších 30 sekúnd a domáci viedli už o dva góly, keď sa presadil Saarinen. Do konca druhej tretiny sa skóre menilo ešte raz – necelé tri minúty pred koncom sa predsadil hosťujúci obranca Maione.V úvode záverečného dejstva dostali hostia možnosť presilovej hry, ktorú využil po strele z prvej Truchno. Strhnúť víťazstvo na stranu Banskej Bystrice mohli Matoušek, Surový i Ďatelinka, avšak bez úspechu. Na druhej strane neuspel domáci Paulovič. Ten istý hráč sa v 49. minúte dostal k puku na útočnej modrej, potiahol ho k pravému kruhu, no nedokázal už presne namieriť. V presilovke domácich mohol zakončovať dobre postavený Cardwell, volil však prihrávku na Brabenca, ktorý neprestrelili húštinu tiel pred Lawsonom. Do konca stretnutia ostávali necelé tri minúty, keď putoval na trestnú lavicu domáci Cardwell, Bystričania ponúknutú príležitosť využili vďaka strele Maioneho a otočili stav duelu vo svoj prospech.Už po 30 sekundách tabuľkový líder z Košíc viedol, keď strelu Jankoviča ľahko tečoval Boltun. Zdalo sa, že si domáci bojujúci aj s veľkou maródkou opäť dokorčuľujú za prehrou bez toho, aby súpera potrápili. Napokon sa ukázalo, že Košičania sa vedia potrápiť aj sami. Veľa toho nevytvorili, akoby si mysleli, že im jeden gól na zápas stačí. Naporúdzi mali množstvo presiloviek, dokonca od 27. min aj päťminútovú, no práve v nej nie oni, ale oslabený súper po šanci L. Nováka mohol skórovať. Zvolenčania boli blízko k vyrovnaniu veľmi rýchlo, v 2. min Jurík, v 4-tej Majdan šance spálili v 9. min Šišovský po chybe Milého taktiež Habala neprekonal. V 10. min Zuzin po faule od Habala nepremenil dokonca trestné strieľanie a v 17-tej Šišovskému po obkrúžení bránky chýbalo na vyrovnanie veľmi málo. V druhej tretine nastrelil v 36. min v presilovke Bicek žŕdku, gól však pri streleckých suchotách oboch mužstiev predsa len padol, no na druhej strane. Do prestávky chýbalo 35 sekúnd a L. Novák úplne voľný pred bránkou premenil nahrávku Zuzina spoza bránky na vytúžený vyrovnávajúci gól.V tretej tretine Jurák spálil hneď v jej začiatku obrovskú šancu, no vzápätí, presne 52 sekúnd po prestávke, Majdan stečoval strelu Valentu do bránky a vo zvolenskom tábore nastala obrovská radosť. Košičannia sa z dvoch úderov nevedeli spamätať, dvakrát sa nechali vylúčiť, čo ich mohlo aj zamrzieť, keď v 50. min Puliš nádejne zapracoval v presilovke pred bránkou. Z následného tlaku vyťažili hostia najmä šancu Šoltésa v 54. min, potom Deyla, brankár Baroš však predsa len za svoj chrbát gól pustil. V 59. min v trme vrme Suja so šťastím vyrovnal a nasmeroval zápas na predĺženie, aj keď Dubeň a Krejčí v 60. min ho mohli po veľkých šanciach ukončiť. V 62. min premenil samostatný nájazd po prekorčuľovaní celého klziska Šedivý a rozhodol o dvoch bodoch Košíc.