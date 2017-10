TIPSPORT LIGA: Nové Zámky zvíťazili nad mladíkmi z HK Orange 20 3:1

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

HK Orange 20 - HC Nové Zámky 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Góly: 38. Smolka (Vašaš, Tamáši) - 14. Prapavessis (Špirko, Salija), 14. Varga (Kovačevič, Šimun), 24. Škoda (Lantoši, Fábry). Rozhodovali: Štefik, Stano - Gegáň, Orolin, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 186 divákov.



HK Orange 20: Durný – Dlapka, Hedera, Zeleňák, Fereta, Krempaský, Švarc, Kuna, Hílek – Mesaroš, Kundrik, Jaško – Václav, Čacho, Vybíral – Vašaš, Tamáši, Smolka – Marcinek, Bjalončík, Šmída



HC Mikron Nové Zámky: Kováč – M. Jass, Plašil, Prapavessis, Salija, Hruška, Kovačevič, Šimek, Hain – K. Jass, Dubinin, Raenko – Zbořil, Špirko, Cetkovský – Varga, Šimun, Surovka – Fábry, Škoda, Lantoši

Piešťany 17. októbra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v utorňajšom vloženom zápase Tipsport ligy, keď triumfovali na ľade mladíkov z HK Orange 20 3:1.Do zápasu vstúpili lepšie hráči hosťujúceho tímu, ktorí si vytvorili tlak a z neho rezultovala v 5. minúte prvá presilovka. Tú ešte nevyužili, ale v druhej v 14. minúte boli už úspešní. Špirko potiahol puk, nabil na vrch ľavého kruhu Prapavessisovi a ten príklepom rozvlnil sieť - 0:1. Neprešla ani minúta a Nové Zámky viedli už rozdielom dvoch gólov. Kovačevič tvrdou strelou netrafil bránku, no puk sa odrazil od mantinelu k ľavej žŕdke, kde bol voľný Varga a ten sa nemýlil - 0:2. Aj domáci si vypracovali v prvej tretine zopár šancí, ale pred Kováčom neuspeli.Mladíci odštartovali druhú časť v dohrávanej početnej výhode, no príliš im nepomohla, keďže už v 24. minúte prehrávali 0:3. Z protiútoku sa presadil Škoda. Následne domáci premrhali aj ďalšie dve presilovky. Do veľkej šance sa dostali až v 37. minúte, keď sa pred Kováča dostal Bjalončík, ale už nedokázal presne zakončiť. Ďalšiu v 38. minúte už premenili. Smolka prešiel okolo dvojice protihráčov a trafil ľavý horný roh Kováčovej bránky - 1:3.V tretej tretine si Nové Zámky strážili náskok, pomohla im k tomu aj nedisciplinovanosť domácich, ktorí museli ubrániť dve oslabenia. Mladíci si väčší tlak nevypracovali ani v ďalších minútach a tak už duel nezdramatizovali.