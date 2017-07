Tipy a rady, ako prekonať strach zo zubára, šoférovania, vzťahu a iných vecí

Ako prekonať strach

Máte strach z výšok, z lietania, alebo zo zubára? Nedržte pocity úzkosti a strach v sebe, zatočte s nimi raz a navždy! Na prekonanie fóbií a strachu nepotrebujete psychológa, skúste to sami. V prekonávaní treba zotrvať čo najdlhšie, nebojte sa a dotiahnite to do úspešného konca. Fóbie a typy strachu sa rozdeľujú do troch skupín:

spoločenské fóbie, záchvaty panickej hrôzy, špecifické fóbie.

Strach treba raz v živote prekonať a posunúť sa ďalej. Niektorým môže boj trvať dlhšie, iní to len potrebujú dostať zo seba von. Pozrite sa, ako prekonať strach z vecí, ktoré sú pre iných v živote samozrejmosťou. Tieto účinné rady vám v tom pomôžu.

Ako prekonať strach zo šoférovania

Spravili ste si vodičský preukaz a od skúšok ste si nesadli za volant? Máte strach zo šoférovania? Skúste ho prekonať! Niektorí začnú mať strach zo šoférovania vtedy, keď sa im prihodí nejaká nepríjemná situácia na ceste. Iní nesadnú z dôvodu strachu za volant hneď potom, ako dostanú do rúk vodičský preukaz. Niektorí zasa nie sú rodenými šoférmi, a tak s tým ani nezačínajú. V dnešnej dobe je šoférovanie neodmysliteľnou súčasťou mnohých ľudí. Áno, je to obrovská zodpovednosť, ale aj výborná pomoc. Ak nechcete v letných horúčavách tráviť viac času v autobuse, ako doma s blízkymi, tak by ste sa mali strachu z šoférovania navždy zbaviť. Skúste to takto:

Naplánujte si kondičné jazdy. Kondičné jazdy budete praktizovať s inštruktorom, ktorý vám pomôže pri šoférovaní. Nebojte sa mu zdôveriť, že máte problém a oboznámte ho s tým, prečo a z čoho máte taký strach.

, kde získate istotu v ovládaní vozidla. Začnite jazdiť mimo obce, neskôr v meste v podvečer, keď už nie je toľko veľa áut na cestách. Vyberte si vlastnú trasu. Vždy je lepšie si trasu a jazdu čo najviac zjednodušiť. Ak máte strach, alebo nemáte ešte toľko istoty pri šoférovaní, tak jazdite po trasách, ktoré sú vám jednoduchšie, aj keby ste si mali viacej nadísť.

Strachu pri šoférovaní sa zbavíte praxou.pixabay.com

Strach z lietania

Strach z lietania je jeden z najčastejších. Práve strach z lietania je jednou z fóbií, ktorou trpí najviac ľudí. Väčšina ľudí tento strach musí prekonať, hlavným dôvodom je navštívenie príbuzných, alebo kvôli práci. Lenže čo ak nás takéto okolnosti nedonútili sa so strachom vyrovnať a na dlhé cesty na dovolenky chodíme radšej autom alebo autobusom? Je čas to zmeniť a nielen sa odvážiť vzlietnuť, ale si let aj patrične užiť.

Pred letom sa informujte. Ak vás trápi strach a úzkosť z lietania, tak si najskôr o lietaní niečo zistite. Sami uvidíte, že lietanie je najbezpečnejší druh dopravy.

a ochotne vám odpovedia na všetky vaše otázky. Relaxujte. Myslíte si, že to nie je také jednoduché, ale aspoň to skúste. Počas letu sa dajú robiť rôzne aktivity. Môžete si prečítať dobrú knihu, vypočuť obľúbenú hudbu, alebo jednoducho zavrite oči a predstavujte si niečo príjemné.

Počas letu sú vám k dispozícií letušky.pixabay.com

Strach zo zubára

Strach zo zubára a lekára má snáď každý. Práve tí ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, sa najviac vyhýbajú lekárom a zubárom, pretože tušia, že ich nejaký ten zákrok neminie. Všetko má svoje mínusy a plusy. Mínusom je možná bolesť, ale veľkým plusom je, že sa vám nakoniec predsa len uľavý a budete mať na dlhší čas pokoj.

Nájdite toho správneho. Strach zo zubára prekonáte aj tak, že si nájdete toho správneho zubára, ktorý vám bude vyhovovať. Obráťte sa s výberom na svojich priateľov, môžu vám užitočne poradiť.

Vyhľadajte na internete ľudí, ktorí majú podobný problém a poraďte sa s nimi, ako ho prekonať. Verte, že v tom nie ste sami.

Nájdite si správneho zubného lekára, ktorý vám bude vyhovovať.pixabay.com

Strach zo vzťahu

Strach zo vzťahu má veľa dôvodov. Ľudia sa boja zblížiť s jedným človekom, môžu sa tiež báť, že tomu druhému ublížia a nebudú dostatočne dobrým priateľom. Niektorí sa boja otvoriť a dovoliť vstúpiť druhej osobe do intímneho života. Prečo je to tak a ako s tým bojovať?

Nie ste v tom sám. Myslite na to, že vo vzťahu sú vždy dvaja a ak náhodou stretnete niekoho, kto sa vám páči, verte, že on cíti podobný strach z nové ako aj vy.

Strach zo vzťahu sa dá prekonať.pixabay.com

Strach z výšok

Výšky sú pre niekoho adrenalínový šport, alebo istý druh relaxu, ale pre iných to predstavuje ten najväčší problém v živote. Strach z výšok, odborne akrofóbia, nie je ojedinelý, práve naopak, tento strach má veľmi veľa ľudí, ale dá s sním bojovať.

Myslite na cieľ. Ak ste sa rozhodli vyliezť po vysokom rebríku, alebo na vysoký kopec, tak namiesto rozmýšľania nad tým, ako je to vysoko, myslite na to, čo vás tam hore čaká. Určite vás poteší krásny výhľad.

Strach z výšok je u ľudí veľmi častý.pixabay.com

Na ľuďoch, ktorí trpia fóbiou z ľudí, nemusí byť na prvý pohľad táto fóbia známa. Najhoršie je to s ľuďmi, ktorí pracujú vo verejnom sektore a musia prichádzať do styku so zákazníkmi. Väčšinou sa fóbia začne prejavovať postupne. U ľudí sa fóbie dajú získať postupom času, alebo sú v rodené. Všetko sa deje v našej mysli.